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Colombia: ordenan frenar provisionalmente bombardeos contra ilegales cuando haya menores reclutados

BOGOTÁ (AP) — Una jueza colombiana ordenó provisionalmente al gobierno de Abelardo de la Espriella abstenerse de ejecutar bombardeos cuando exista información acerca de la presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, preside una ceremonia de juramentación de la nueva cúpula militar del país, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Bogotá. (AP Foto/Fernando Vergara)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, preside una ceremonia de juramentación de la nueva cúpula militar del país, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Bogotá. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

La decisión judicial, fechada el miércoles y conocida por la prensa el jueves, responde a una acción de amparo elevada por un ciudadano que dijo actuar en nombre de los menores víctimas de reclutamiento que se encuentren en campamentos de grupos ilegales y que puedan resultar afectados por operaciones aéreas ofensivas.

En menos de un mes de gobierno, De la Espriella ha ejecutado al menos tres bombardeos contra distintos grupos armados ilegales, como parte de su estrategia de seguridad en la que ha prometido tener “mano de hierro”.

El presidente y el Ministerio de Defensa defendieron la operación militar contra las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que continuaron en armas pese a que el Estado firmó un acuerdo de paz con la guerrilla hace una década.

Aseguraron que eran “combatientes” y responsabilizaron al grupo armado de violar el Derecho Internacional Humanitario al reclutar menores y utilizarlos como “escudos”.

La jueza de un juzgado de Familia de Bogotá les ordenó, como medida provisional mientras decide de fondo el caso, que se “abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia” de menores reclutados, hasta tanto “se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”.

Ni el Ministerio de Defensa ni el vocero del gobierno, Miller Soto, respondieron de inmediato a The Associated Press si acatarán la medida provisional ordenada por la jueza o intentarán elevar algún recurso.

El debate sobre los menores de edad reclutados en Colombia se ha sostenido a través de los años. El gobierno de Petro también fue cuestionado por ordenar bombardeos en los que murieron menores.

Tras ser reclutados bajo engaños, persuadidos con lujos o a la fuerza, los menores suelen ser utilizados para labores de vigilancia, tareas logísticas o de combate. Además, la organización internacional Human Rights Watch denunció en su más reciente informe que los grupos armados ilegales los estarían entrenando en el manejo de drones cargados con explosivos.

Al menos 97 menores han sido reclutados forzadamente entre enero y julio, según la estatal Defensoría del Pueblo, especialmente en departamentos como Cauca y Nariño, en el suroeste, y Norte de Santander, en el noreste.

FUENTE: AP

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