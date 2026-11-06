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Colombia expulsa a 80 extranjeros hacia Venezuela por presuntas conductas delictivas

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano expulsó el viernes a 80 extranjeros hacia Venezuela alegando que cometieron delitos o recibieron medidas correctivas de la policía durante su estadía por mal comportamiento, informó la autoridad migratoria.

Venezolanos bajo custodia policial caminan en fila india antes de su deportación en el puente internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, Colombia, el viernes 6 de noviembre de 2026. (AP Foto/Marta Rojas)
Venezolanos bajo custodia policial caminan en fila india antes de su deportación en el puente internacional Tienditas, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, Colombia, el viernes 6 de noviembre de 2026. (AP Foto/Marta Rojas) AP

“He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio”, aseguró el presidente conservador Abelardo de la Espriella en su cuenta de X al informar la expulsión de quienes “vinieron a delinquir a Bogotá”.

El proceso de expulsión se dio luego de que las autoridades realizaran intervenciones en zonas neurálgicas de Bogotá para detectar a “extranjeros inmersos en actividades delictivas y comportamientos contrarios a la convivencia”, indicó Migración Colombia en un comunicado.

El reporte indica que fueron expulsados 74 hombres y seis mujeres, incluidas tres personas que cumplían sentencias en Colombia por delitos como hurto y concierto para delinquir y otras que acumulaban medidas correctivas —llamados de atención de la policía por comportamientos contrarios a la convivencia— por porte de armas, consumo o comercialización de drogas e irrespeto a la autoridad.

Los extranjeros fueron llevados hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá para abordar un vuelo hasta Cúcuta, fronteriza con Venezuela, donde fueron entregados a las autoridades migratorias.

De la Espriella indicó que 10 de los expulsados fueron capturados al ingresar a Venezuela por tener órdenes de captura vigentes en ese país.

Las expulsiones se enmarcan en la nueva política migratoria y de seguridad impulsada por De la Espriella, quien desde el inicio de su mandato en agosto advirtió que deportaría a los migrantes que estuvieran delinquiendo en Colombia, así como a quienes no tuvieran su situación migratoria regularizada, lo que generó alarma entre la comunidad migrante venezolana.

Entre el 7 de agosto y el 29 de octubre fueron deportados y expulsados al menos 812 extranjeros y 867 más fueron inadmitidos, según la Presidencia.

FUENTE: AP

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