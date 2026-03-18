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Colombia detona de forma controlada bomba encontrada en la frontera con Ecuador

BOGOTÁ (AP) — Expertos en explosivos de Colombia realizaron el miércoles la detonación controlada de una bomba encontrada en una zona fronteriza con Ecuador luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara que había sido lanzada desde el vecino país atizando las tensión bilateral.

Personal de la Fuerza Aérea destruye una pista de aterrizaje que sospechan que está siendo utilizada por aeronaves ilícitas, en Milagro, Ecuador, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto/César Muñoz)
Personal de la Fuerza Aérea destruye una pista de aterrizaje que sospechan que está siendo utilizada por aeronaves ilícitas, en Milagro, Ecuador, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto/César Muñoz) AP

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, informó de la detonación en la red social X e indicó que fue realizada por expertos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana “aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos”.

Sánchez aseguró que continúa la investigación para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano.

Petro señaló directamente a Ecuador de haber “bombardeado” su territorio cuando alertó del hallazgo el lunes. La víspera dijo que se comprobó que “la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano”, sin mostrar pruebas.

Además sostuvo que la bomba sin detonar fue encontrada a 100 metros de una vivienda de una familia colombiana y que en lo que parece ser producto de otras detonaciones, dijo, han encontrado “27 cuerpos calcinados” no identificados.

La seguridad en la frontera común ha estado en el centro de la tensión entre los dos gobiernos desde enero, cuando Noboa impuso aranceles a los productos colombianos alegando que se trataba de una “tasa de seguridad”, dada la supuesta falta de eficacia colombiana para combatir la ilegalidad en la porosa frontera.

Colombia también ha elevado los aranceles a productos ecuatorianos, suspendió la venta de energía a ese país y defendió su estrategia para combatir a los grupos ilegales.

FUENTE: AP

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