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Colombia captura a 5 presuntos miembros de red que adaptaba drones con explosivos usados en ataques

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas informaron el viernes la captura de cinco presuntos integrantes de una red criminal dedicada a fabricar drones acondicionados con explosivos para una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La policía aseguró en un comunicado que la red sería la “principal conexión de aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y suministro de drones letales” para los ataques con explosivos que ha realizado en cinco departamentos del país la disidencia al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados del país.

Según el Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron 333 ataques con drones cargados con explosivos en todo el país y los presuntos principales responsables fueron las disidencias de las FARC —que no se acogieron al acuerdo de paz firmado por ese grupo armado y el Estado en 2016— y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

“Estas capacidades criminales habrían sido utilizadas en 32 acciones terroristas que han quedado registradas en el Cauca (en el suroeste de Colombia) durante 2026”, dijo el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, en un video difundido a la prensa.

Entre los capturados está alias “Dron”, cuyo nombre no fue divulgado, señalado de presuntamente ser el encargado de adquirir drones comerciales, modificarlos con explosivos y capacitar a “integrantes armados en el uso táctico" de estos equipos.

Los capturados son señalados del delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, por lo que se exponen a una pena de hasta 18 años de prisión.

Se trató de una operación simultánea realizada en Bogotá y en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en el centro del país; Santander, en el noreste, y Caquetá en el suroeste.

La policía reportó que en el operativo se incautaron de dinero en efectivo, tres drones, cinco mandos remotos para drones, así como repuestos, antenas para mejorar la conectividad en zonas remotas, equipos de almacenamiento y “material de apología” a las disidencias.

El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió esta semana que en 2025 se intensificó el uso de drones de origen comercial modificados para el lanzamiento de artefactos explosivos en el marco de los conflictos armados en Colombia, lo que ha generado “temor y daños graves” a las comunidades afectadas.

FUENTE: AP

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