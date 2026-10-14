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Colombia abre embajada en Jerusalén tras restablecimiento de relaciones con Israel

BOGOTÁ (AP) — El gobierno del conservador Abelardo de la Espriella inauguró el miércoles la nueva embajada de Colombia en Jerusalén tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas rotas por su predecesor.

La Cancillería indicó en un comunicado que se trata de un "hito diplomático que marca la consolidación" de la normalización de las relaciones y “abre una nueva etapa de cooperación estratégica entre ambos países”.

Las relaciones diplomáticas bilaterales se establecieron en 1957 y han tenido especial relevancia en la cooperación en seguridad. Colombia cuenta con fusiles de fabricación israelí y cazabombarderos que forman parte de la flota de ataque y defensa aérea.

Sin embargo, en 2024 el entonces presidente Gustavo Petro (2022-2026) decidió romper las relaciones al acusar a Israel de “genocida” por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza, que comparó con los campos de concentración nazis. Israel reprochó la posición de Colombia y negó las acusaciones.

Con la llegada al poder de De la Espriella, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, el restablecimiento de relaciones con Israel se tornó una prioridad de su gobierno.

"Esta embajada constituye una expresión visible de nuestra determinación de restablecer el diálogo, fortalecer la confianza mutua y construir una agenda que genere beneficios tangibles para nuestros ciudadanos”, indicó el canciller colombiano Omar Bula.

A inicios de octubre Colombia posesionó como embajadora ante Israel a Tania Gilinski Bacal, quien tuvo como encargo del gobierno fortalecer los lazos comerciales y la cooperación en seguridad, inteligencia, ciberseguridad e intercambio de información.

FUENTE: AP

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