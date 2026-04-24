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Collins impulsa a los Reales en una explosiva cuarta entrada y vencen 5-3 a los Angelinos

KANSAS CITY, Misouri, EE.UU. (AP) — Isaac Collins conectó dos hits e impulsó dos carreras, y los Reales de Kansas City aprovecharon una explosión de cinco anotaciones en la cuarta entrada para vencer 5-3 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del viernes.

Isaac Collins, de los Reales de Kansas City, conecta un sencillo productor durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 24 de abril de 2026, en Kansas City, Misouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
Isaac Collins, de los Reales de Kansas City, conecta un sencillo productor durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 24 de abril de 2026, en Kansas City, Misouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Noah Cameron (2-1) trabajó seis entradas y un tercio, ponchó a seis y permitió ocho imparables y tres carreras para su primera apertura de calidad de la temporada. Los abridores de los Reales han acumulado 14 aperturas de calidad, empatados en el segundo lugar de las Grandes Ligas con Seattle.

El dominicano Starling Marte produjo la primera carrera del juego con una elección del fildeador en la cuarta. Collins remolcó otra y venció el tiro al plato para anotar con el doble de dos carreras del venezolano Elias Díaz. Michael Massey impulsó a Díaz para cerrar la entrada.

Los Angelinos intentaron reaccionar en la séptima. Después de que el sencillo impulsor de Zach Neto sacó a Cameron del juego, Mike Trout recibió una base por bolas con las bases llenas y Jo Adell produjo otra carrera con una elección del fildeador.

El equipo de Los Ángeles no consiguió otro hit, ya que Nick Mears, Daniel Lynch IV, Matt Strahm y Lucas Erseg se combinaron para dos entradas y dos tercios de relevo sin permitir imparables para preservar la ventaja. Erseg ponchó a dos en la novena para su sexto salvamento.

Yusei Kikuchi (0-3) permitió cinco hits y cinco carreras, y ponchó a cinco en cinco episodios.

Los Reales lograron su primera victoria ante un abridor zurdo en siete intentos esta temporada. Su marca de 0-6 contra lanzadores zurdos antes del juego estaba empatada como la peor de las mayores.

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