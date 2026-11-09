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Collins anota 24 puntos y 10 rebotes en triunfo 122-111 de Pistons sobre Wizards

DETROIT (AP) — John Collins anotó 24 puntos y capturó 10 rebotes, y los Pistons de Detroit vencieron el lunes 122-111 a los Wizards de Washington en el Little Caesars Arena.

El base de los Pistons de Detroit Javonte Green salta para lanzar el balón frente al pívot de los Wizards de Washington Deandre Ayon en el encuentro del lunes 9 de noviembre del 2026. (AP Foto/Paul Sancya)
El base de los Pistons de Detroit Javonte Green salta para lanzar el balón frente al pívot de los Wizards de Washington Deandre Ayon en el encuentro del lunes 9 de noviembre del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Los Pistons superaron una actuación de 44 unidades y 13 rebotes de Anthony Davis, quien fue incluido en la alineación en el último momento debido a un problema en el tobillo.

Daniss Jenkins terminó con 22 puntos y ocho asistencias tras pasar a la alineación titular. Jenkins anotó un máximo de su carrera de 31 tantos en la derrota del domingo ante los Lakers de Los Ángeles. Duncan Robinson anotó 22 para Detroit.

AJ Dybantsa anotó 21 puntos para Washington, que perdió su cuarto partido consecutivo. Trae Young sumó 20 unidades y siete asistencias.

Los Pistons se fueron al descanso con ventaja de 10 puntos y atinaron el 63,2% de sus tiros de campo en el tercer cuarto. Jenkins anotó 13 tantos en el periodo, y Detroit amplió la ventaja a 103-87.

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FUENTE: AP

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