"Colibrí" Borja encuentra nuevo hogar con el América mexicano

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Borja, de 33 años, desembarca en México procedente del Al-Wasl, de los Emiratos Árabes Unidos donde militó el último año y medio de su carrera. En 16 partidos en todas las competiciones fue capaz de anotar ocho goles.

Las Águilas no revelaron los detalles económicos ni la duración del acuerdo, pero medios locales reportan que fue por un año.

El “Colibrí” fue seleccionado en categorías inferiores de su país y con el equipo absoluto participó en nueve encuentros, el último en el 2024.

El delantero llegará a competir por el puesto titular con Henry Martín, quien ha sido afectado por lesiones los últimos años.

Borja, quien debutó con el Deportivo Cali de su país, tuvo sus mejores momentos como jugador con el River Plate de Argentina donde fue campeón de liga y de la Súper Copa, ambos en el 2023.

Con el Atlético Nacional de su país fue campeón de la Copa Libertadores en el 2016.

América, el equipo más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, es líder del torneo Apertura luego de las primeras cuatro fechas. El año pasado, Borja estuvo en pláticas y realizó pruebas médicas con Cruz Azul, otro de los equipos más populares en México, pero no pudo finiquitar su acuerdo. FUENTE: AP