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Cole Palmer firma extensión con Chelsea hasta 2034 y apunta a 'grandes trofeos'

LONDRES (AP) — Cole Palmer firmó una extensión de contrato con el Chelsea, lo que lo vincula al club de la Liga Premier hasta 2034.

El acuerdo prolonga su contrato un año más, después de que Palmer firmara una extensión de dos años —hasta 2033— en 2024.

“Chelsea significa mucho para mí y creo que el club va en la dirección correcta, así que estoy encantado de firmar y, obviamente, muy feliz”, afirmó el sábado Palmer en un comunicado del Chelsea. “Al hablar con los propietarios, con los directores deportivos y, por supuesto, con el entrenador, me dieron mucha confianza, así que lo correcto era firmar”.

“Al hablar también con los jugadores, todos tienen las mismas ambiciones. Siento que aquí ganamos grandes trofeos de manera constante y quiero ser parte de eso y desempeñar un papel importante también”.

Palmer, de 24 años, ha tenido un inicio de temporada impresionante, con cuatro goles en siete partidos.

Eso le valió una nueva convocatoria con la selección de Inglaterra, después de haber sido dejado fuera de manera controversial para el Mundial.

Sin embargo, Palmer —quien la temporada pasada lidió con un persistente problema en la ingle— se retiró de la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones, lo que llevó al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, a señalar que la estrella del Chelsea “se pierde demasiadas concentraciones por lesiones”.

Palmer llegó al Chelsea procedente del Manchester City en 2023 y, hasta ahora, suma 91 participaciones directas en goles en 138 apariciones, y el Chelsea indicó que “se ha consolidado como uno de los mejores jugadores ofensivos del mundo”.

Palmer ha ayudado al Chelsea a conquistar los títulos del Mundial de Clubes de la FIFA y de la Liga Conferencia de la UEFA.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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