Colapinto reprende a sus fans por ataques a rivales de F1 en redes sociales

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El piloto de Alpine Franco Colapinto (izquierda), tras disputar la carrera de sprint del Gran Premio de Fórmula Uno de Singapur, en Singapur, el 9 de octubre de 2026. (AP Foto/Ng Han Guan, Pool) AP

Desde el debut del piloto argentino en la F1 en 2024, los aficionados han enviado comentarios negativos, y a veces abusivos, en redes sociales a pilotos que chocaron contra él en la pista, incluyendo al campeón Lando Norris y a los comisarios de carrera de la FIA que sancionaron a Colapinto.

Alpine también intervino este año para condenar el abuso online y negar las afirmaciones de que intentaba “sabotear” a Colapinto para favorecer a su compañero, Pierre Gasly.

“Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien, cuando sumo puntos, a mí y a todo el equipo, y siempre voy a estar muy agradecido por eso”, dijo Colapinto en un video en Instagram el miércoles por la noche.

“Pero hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, a gente con la que trabajo día tras día", añadió.

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan a mí ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que esto es lo que tenemos que cambiar, todos juntos”, señaló el piloto.

Colapinto se convirtió en el primer piloto de Argentina —un país apasionado por el automovilismo— en la F1 en 23 años cuando debutó con Williams en 2024.

Pasó a Alpine al año siguiente, inicialmente como piloto de reserva, y luego ascendió cuando el equipo despidió a Jack Doohan, quien más tarde se quejó de que había recibido amenazas de muerte por esa época. Esta está siendo la temporada más exitosa de Colapinto: 12º en la clasificación y logró el mejor resultado de su carrera, un sexto puesto. Alpine confirmó en agosto la ampliación de su contrato para la próxima temporada. ___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP