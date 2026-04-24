Colapinto calienta motores para exhibición en Buenos Aires, donde réplica de Fangio

Franco Colapinto conduce su Alpine durante el Gran Premio de Japón, el domingo 29 de marzo de 2026, en Suzuka. (AP Foto/Hiro Komae) AP

En la exhibición en un circuito callejero armado especialmente en el barrio de Palermo, Colapinto también se pondrá al volante de un Lotus E20 de 2012 con las insignias de Alpine, el equipo de Fórmula 1 del piloto de 22 años.

Se trata de la primera actividad de la máxima categoría del automovilismo mundial en la capital argentina después de 14 años.

“Me emociona igual que el Alpine o mucho más. De eso tengo muchísimas ganas. Tener la posibilidad de manejar ese auto va a ser algo único”, dijo Colapinto el viernes en una rueda de prensa.

En una conexión entre su presente prometedor y el pasado glorioso del automovilismo de su país, Colapinto pilotará la réplica del monoplaza Mercedes-Benz W196 —conocido como Flecha de Plata— con el que Fangio se consagró campeón del mundo en 1954 y 1955.

Fangio, el automovilista argentino más célebre de todos los tiempos, logró cinco títulos mundiales en los 50 con cuatro escuderías distintas: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari.

Colapinto no compite desde el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, el 29 de marzo. Suma un punto —cosechado por su décimo lugar en el GP de China en Shanghái— al cabo de cinco carreras.

La F1 se vio forzada a cancelar las carreras en Bahréin y Arabia Saudí durante abril debido a la guerra en Irán.

Se espera una multitud de personas en la exhibición de Colapinto que transcurrirá por unas pocas avenidas porteñas transformadas en circuito. La pasión de los fanáticos argentinos por la F1 se desbordó desde que Colapinto se incorporó en 2024 al equipo Williams.

“Es especial traer un auto de F1 luego de tantos años. Es un sueño que tenía de chiquito. Tener la chance de que gente a la que le gusta y no le gusta el automovilismo igualmente quiera estar cerca para conocerme es algo que va más allá del deporte y es algo que es difícil de generar", afirmó.

Señaló además que la exhibición del domingo “va a ser importante para que vuelva la Fórmula 1 al país, es como el primer pasito de mostrar lo que genera el deporte”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP