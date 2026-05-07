americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cofundador de la marca británica de moda Superdry condenado a 8 años de prisión por violación

LONDRES (AP) — El cofundador de la marca británica de moda Superdry fue condenado a ocho años de prisión el jueves por violar a una mujer tras una noche de copas.

El cofundador de la empresa de ropa Superdry, James Holder, es escoltado por un policía al salir del Tribunal de Magistrados de Cirencester, Inglaterra, el 1 de mayo de 2026. (Rod Minchin/PA vía AP)
El cofundador de la empresa de ropa Superdry, James Holder, es escoltado por un policía al salir del Tribunal de Magistrados de Cirencester, Inglaterra, el 1 de mayo de 2026. (Rod Minchin/PA vía AP) AP

James Holder, de 54 años, fue declarado culpable la semana pasada por un jurado del Tribunal de la Corona de Gloucester, en el oeste de Inglaterra, de un cargo de violación, pero fue absuelto de una acusación separada de agresión con penetración en el ataque de mayo de 2022.

La denunciante afirmó que Holder se subió a su taxi y entró en su casa sin invitación después de que ambos estuvieron en un bar en Cheltenham. Sostuvo que él la agredió después de despertarse de una breve siesta. Declaró que lloró mientras él continuaba pese a sus súplicas de que se detuviera.

Holder, casado y con dos hijos, negó los cargos y aseguró que toda la actividad sexual fue consensuada.

El juez David Chidgey, que presidía en el Tribunal de la Corona de Bristol, en el oeste de Inglaterra, describió el delito como “un acto despreciable de violencia sexual”.

“Se trataba de sentirse con derecho; se trataba de su sensación de tener derecho y de hacer lo que quería, y de su desprecio por el derecho absoluto de la víctima a decidir qué quería hacer con su propio cuerpo”, manifestó.

Holder, que compareció por videoconferencia desde la prisión de Hewell y vestía una sudadera gris y pantalones deportivos, no reaccionó cuando se dictó la sentencia. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Vocero del régimen dice en la TV CUBANA que teme que el 20 de MAYO ocurrirá una invasión

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Sherritt abandona Cuba tras sanciones de Trump y golpea duramente al régimen de Díaz-Canel

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

El impacto mundial del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, en cifras

Video viral de Delta Force cubanos desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Video viral de "Delta Force cubanos" desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter