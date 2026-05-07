Cofundador de la marca británica de moda Superdry condenado a 8 años de prisión por violación

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El cofundador de la empresa de ropa Superdry, James Holder, es escoltado por un policía al salir del Tribunal de Magistrados de Cirencester, Inglaterra, el 1 de mayo de 2026. (Rod Minchin/PA vía AP) AP

James Holder, de 54 años, fue declarado culpable la semana pasada por un jurado del Tribunal de la Corona de Gloucester, en el oeste de Inglaterra, de un cargo de violación, pero fue absuelto de una acusación separada de agresión con penetración en el ataque de mayo de 2022.

La denunciante afirmó que Holder se subió a su taxi y entró en su casa sin invitación después de que ambos estuvieron en un bar en Cheltenham. Sostuvo que él la agredió después de despertarse de una breve siesta. Declaró que lloró mientras él continuaba pese a sus súplicas de que se detuviera.

Holder, casado y con dos hijos, negó los cargos y aseguró que toda la actividad sexual fue consensuada.

El juez David Chidgey, que presidía en el Tribunal de la Corona de Bristol, en el oeste de Inglaterra, describió el delito como “un acto despreciable de violencia sexual”.

“Se trataba de sentirse con derecho; se trataba de su sensación de tener derecho y de hacer lo que quería, y de su desprecio por el derecho absoluto de la víctima a decidir qué quería hacer con su propio cuerpo”, manifestó.

Holder, que compareció por videoconferencia desde la prisión de Hewell y vestía una sudadera gris y pantalones deportivos, no reaccionó cuando se dictó la sentencia. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP