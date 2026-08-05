Cody Bradford vuelve tras 679 días y los Rangers vencen 6-0 a los Gigantes

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Bradford sorteó problemas de corredores en base en todas las entradas salvo la tercera, en su primera salida en 679 días tras una cirugía de codo en junio de 2025. El zurdo permitió cinco imparables y dio dos bases por bolas, con 70 lanzamientos.

El relevista Tyler Alexander (2-2) consiguió los dos últimos outs de la quinta, dejando a dos corredores en base. Alexander ponchó a tres en 1 2/3 entradas.

Los Rangers (57-58) ganaron los últimos dos juegos después de perder el primer duelo de la serie el lunes, su peor racha de la temporada con seis derrotas consecutivas. Tras liderar el Oeste de la Liga Americana por dos juegos el 28 de julio, ahora están 1 1/2 juegos detrás del líder Houston.

Los Gigantes (48-67) cayeron a 19 juegos por debajo de .500 por primera vez esta temporada, tras perder siete series consecutivas como visitantes. Dejaron a 11 hombres en base y se fueron de 8-0 con corredores en posición de anotar.

Bradford tuvo marca de 10-6 con efectividad de 4,28 entre 2023-24 y realizó cinco apariciones como relevista en la postemporada durante el camino de Texas al título de la Serie Mundial de 2023.

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