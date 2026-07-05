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Coco Gauff vence el toque de queda en Wimbledon y llega a cuartos por primera vez

LONDRES (AP) — No suele haber un reloj que marque la cuenta regresiva en el tenis.

la estadounidense Coco Gauff celebra después de ganar sobre la hora a la suiza Belinda Bencic en el partido del torneo individual femenino del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el domingo 5 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
la estadounidense Coco Gauff celebra después de ganar sobre la hora a la suiza Belinda Bencic en el partido del torneo individual femenino del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el domingo 5 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Sin embargo, para Coco Gauff en Wimbledon el domingo, el toque de queda de las 11 de la tarde del All England Club hizo que pareciera que sí lo había.

Y Gauff conectó el golpe ganador justo sobre la bocina.

A dos minutos de las 11, Gauff convirtió su primer punto de partido con un saque ganador abierto para alcanzar los cuartos de final en el Grand Slam sobre césped por primera vez.

Tras vencer a Belinda Bencic por 4-6, 6-3, 6-4, Gauff se tocó la muñeca izquierda con los dedos de la mano derecha para reconocer lo oportuno del final.

Gauff comentó que eso “como que me recordó” el tiro de Kawhi Leonard para los Raptors de Toronto en 2019, que rebotó cuatro veces en el aro antes de convertirse en el primer tiro sobre la bocina en un séptimo partido en la historia de la NBA.

Porque, si Gauff no lo hubiera terminado en ese juego, el partido habría sido suspendido hasta el lunes.

“Estaba mirando el reloj en el último juego de saque”, señaló. “Pensé: ‘Tengo que meter algunos saques grandes y algunos golpes grandes’. Y, sinceramente, en ese punto de partido, iba a hacer saque y volea porque pensé: ‘Necesito terminar el punto’.

“Ese fue probablemente el final más dramático. Nunca había tenido que correr contra el tiempo. Al jugar tenis estamos acostumbrados a no tener reloj. Pero, sinceramente, hoy sentí la presión. … Me alegra no haber elegido el baloncesto”.

Gauff sí jugó baloncesto cuando era niña. Pero, según contó, “no metí ningún tiro sobre la bocina”.

Gauff había llegado a la cuarta ronda cuatro veces en su carrera en Wimbledon, incluida su irrupción como una joven de 15 años en 2019. Ahora, por primera vez, ha ido un paso más allá.

“Definitivamente tengo ganas de más”, manifestó Gauff. “Pero es un gran logro”.

La rival de Gauff en cuartos de final será otra estadounidense y ocasional compañera de dobles, Jessica Pegula, quien venció a Iva Jovic —otra estadounidense— por 4-6, 6-3, 6-1.

“Será la tercera pegadora plana a la que me enfrento seguida”, dijo Gauff. “Los dos últimos partidos que he tenido definitivamente me dieron preparación para ella”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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