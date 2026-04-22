Coby Mayo pega otro jonrón de 3 carreras y Orioles vencen a Royals 8-6 y ganan la serie

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Coby Mayo de los Orioles de Baltimore batea un jonrón de tres carreras ante los Reales de Kansas City, el miércoles 22 de abril de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Los dos jonrones de Mayo en el Kauffman Stadium fueron sus primeros de la temporada, y más que duplicó su total de carreras impulsadas a 10. Ambos superaron con holgura el muro del jardín izquierdo; el más reciente fue un batazo de 452 pies a las gradas por encima de las fuentes.

Pete Alonso también conectó jonrón por Baltimore, el tercero de la temporada para el veterano toletero.

Chris Bassitt (1-2) permitió cinco carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas para lograr su primera victoria como Oriole. Anthony Núñez lanzó una novena entrada en blanco para conseguir su primer salvamento.

Carter Jensen conectó su sexto jonrón, la mayor cantidad del equipo, por los Reales. Vinnie Pasquantino y Kyle Isbel también la desapareció.

Michael Wacha (2-1), quien llegó con efectividad de 1.00 en cuatro aperturas, permitió seis carreras y siete hits en cinco entradas y un tercio por los Reales.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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