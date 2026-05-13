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Coalición de Netanyahu da el primer paso hacia nuevas elecciones en Israel

JERUSALÉN (AP) — La coalición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu presentó el miércoles un proyecto de ley para disolver el Parlamento, un paso preliminar hacia la celebración de nuevas elecciones este mismo año.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una ceremonia en el Cementerio Militar en el Monte Herzl, el 21 de abril de 2026, en Jerusalén. (Ilia Yefimovich/Pool Photo vía AP, Archivo)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una ceremonia en el Cementerio Militar en el Monte Herzl, el 21 de abril de 2026, en Jerusalén. (Ilia Yefimovich/Pool Photo vía AP, Archivo) AP

La propuesta allana el terreno para una votación formal con el objetivo de disolver el Parlamento y programar nuevas elecciones. Una votación preliminar de la medida está prevista para la próxima semana, señaló la prensa israelí

La coalición de Netanyahu está por finalizar su mandato de cuatro años y debe celebrar nuevas elecciones antes de que termine octubre. Pero algunos de los socios ultraortodoxos en el gobierno de Netanyahu lo han instado a adelantar los comicios para principios de septiembre.

El proyecto de ley contempla elecciones “no menos de 90 días” después de su aprobación, lo que le da a Netanyahu cierto margen para elegir una fecha en la que considere que tiene la mayor posibilidad de éxito.

La coalición saliente ha encabezado un turbulento mandato que incluyó los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y guerras en Gaza, Líbano e Irán. Los sondeos de opinión indican que la coalición, integrada por partidos religiosos y nacionalistas, podría pasar problemas para lograr la reelección.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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