Coalición liderada por Arabia Saudí ataca instalaciones petroleras en Yemen, dice TV hutí

Un camión pasa por el vecindario Al-Basatín en Adén, Yemen, el 13 de octubre del 2026. (AP foto/Abdulnasser Alseddik) AP

El reporte del canal Al-Masirah sobre los asaltos al oeste de Saná se conoció poco después de una advertencia del portavoz de la coalición a los residentes de la zona que evacuaran por su seguridad.

Testigos en Saná reportaron escucharon explosiones en la ciudad. De momento no queda claro qué fue alcanzado.

Horas antes, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, y la coalición encabezada por Arabia Saudí se amenazaron con llevar a cabo nuevos ataques entre sí, en una nueva escalada de la crisis en Oriente Medio.

La coalición emitió un comunicado pidiendo a los civiles en Saná —controlada por los hutíes— que evacuaran el emplazamiento de la Compañía Petrolera de Yemen y las zonas de almacenamiento cercanas, ante un posible atentado.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Sarí, afirmó en Telegram que cualquier bombardeo saudí contra Saná recibiría una respuesta “firme y dolorosa” en Riad.

La zona a evacuar en el oeste de Saná, al-Subaha, está en una colina con vista a la capital. No es un área poblada, pero la estación de combustible cercana es utilizada por el público.

El intercambio de amenazas se produce mientras Arabia Saudí se afana por determinar cómo sus defensas aéreas no lograron interceptar una andanada de misiles y drones lanzados por los hutíes, incluido un lanzamiento contra el aeropuerto internacional de Riad el sábado que dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos.

El conflicto más reciente entre los saudíes y los hutíes comenzó el mes pasado después de que los rebeldes tomaran zonas clave a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo del Golfo Pérsico y otras mercancías en el extremo sur del mar Rojo, frente a Yemen.

La coalición, que respalda a fuerzas alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, ha estado intentando recuperarlas.

Los hutíes renovaron antes el martes su advertencia contra el uso del espacio aéreo saudí, informaron medios controlados por los hutíes. Varias aerolíneas han suspendido sus servicios al reino debido a los ataques hutíes contra aeropuertos.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes, el Ministerio de Exteriores administrado por los rebeldes se refirió a Arabia Saudí como el “Reino del Cuerno de Satanás”. Arabia Saudí, dijo, “debe darse cuenta de que la seguridad, la estabilidad y la soberanía deben pertenecer a todos; de lo contrario, nadie las disfrutará”.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, pidió a los hutíes que detengan de inmediato los ataques contra Arabia Saudí.

“No hay justificación para estos ataques, y no pueden aceptarse”, dijo Abdelatty al ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una llamada telefónica el martes.

Abdelatty también pidió priorizar la diplomacia y una solución política al conflicto entre Irán y Estados Unidos para evitar una “mayor escalada e inestabilidad” en la región, según el resumen egipcio de la llamada.

La coalición liderada por Arabia Saudí indicó antes el martes que se interceptaron tres drones al norte de Riad. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

Arabia Saudí ha estado presionando para que el ejército de Estados Unidos brinde un apoyo más directo en la lucha contra los hutíes.

Estados Unidos ha proporcionado inteligencia, identificación de objetivos y planificación para una ofensiva liderada por Arabia Saudí, pero se ha abstenido de llevar a cabo ataques contra los hutíes.

Una intervención de Estados Unidos podría llevar a los hutíes a entorpecer el transporte marítimo a través de Bab el-Mandeb, restringiendo el flujo de petróleo que sale del golfo Pérsico.

Trump dijo a periodistas en Washington el lunes que los hutíes "se están portando muy mal”, pero no dijo nada sobre si Estados Unidos respondería a los rebeldes.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Samy Magdy en El Cairo y Aamer Madhani en Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP