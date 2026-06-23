Clive Davis impulsó las carreras de estas estrellas de la música, por géneros y décadas

ARCHIVO - Carlos Santana, a la izquierda, y el productor Clive Davis posan con sus premios Grammy en la 42ª edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, el 23 de febrero de 2000. (Foto AP/Reed Saxon, archivo) AP

A continuación, un vistazo a cómo trabajó Davis con algunos de los variados artistas —desde Grateful Dead hasta Alicia Keys— a los que guio durante una carrera de seis décadas en la industria musical.

Davis desempeñó un papel importante en la configuración de la carrera de Janis Joplin, pero ella, sin duda, desempeñó un papel aún mayor en la configuración de la suya.

Después de que Davis se convirtiera en presidente de Columbia Records a los 35 años, asistió al festival Monterey Pop en California en busca de nuevos talentos. Vio a Big Brother & The Holding Company, con Joplin al frente, y se enfrentó a lo que recordó en un discurso de 2022 como su primera gran decisión como jefe del sello: “¿Debería firmar personalmente a un artista solo basándome en mi instinto?”, planteó.

Convenció a Joplin de publicar una edición abreviada del sencillo “Piece of My Heart”, asegurándose de que sonara en la radio. Davis también la presionó para que dejara Big Brother y emprendiera una carrera en solitario.

Tras la muerte de Joplin en 1970, Davis encontró su grabación de “Me and Bobby McGee” entre las sesiones de su álbum “Pearl”, publicado póstumamente con gran reconocimiento.

Carlos Santana

Davis firmó por primera vez a Santana con Columbia Records en 1968, y el guitarrista y cantante se hizo conocido por éxitos como “Black Magic Woman” y “Oye Como Va”, además de su actuación legendaria en Woodstock en 1969.

Décadas después, Davis retomó el contacto con Santana, quien buscaba de nuevo relevancia musical.

Davis sugirió un álbum que incluyera parte del material original de Santana, así como colaboraciones con artistas contemporáneos. El resultado,“Supernatural”, de 1999, incluyó la canción “Do You Like the Way” con Lauryn Hill, además de éxitos como "Corazón espinado" con Maná, “Maria Maria” con Wyclef Jean y “Smooth” con Rob Thomas. El disco ganó ocho premios Grammy, igualando un récord establecido por “Thriller”, de Michael Jackson.

En una publicación en redes sociales, Santana expresó que Davis “creyó en Santana desde el principio, y años después volvió a creer en nosotros”.

Bruce Springsteen

Davis firmó a Springsteen, de 22 años, con Columbia Records en 1972. Davis recordó que creía que Springsteen era mucho más que un imitador de Bob Dylan, y que podía ser un “poeta guerrero” y uno de los mejores intérpretes de todos los tiempos.

Después de que Springsteen entregara su álbum debut, Davis le dijo que lo intentara de nuevo: no tenía ningún sencillo. Springsteen tomó el consejo muy en serio y escribió dos temas nuevos: “Blinded by the Light”, que más tarde se convirtió en un éxito en la versión de Manfred Mann, y “Spirit in the Night”.

En una aparición en el “Late Show” con David Letterman, Davis recordó haberle dado al Boss un consejo temprano sobre su actuación en vivo, diciéndole que cuando tenga un escenario grande en el que tocar, debería usarlo en lugar de quedarse quieto.

“Me cambió la vida cuando me firmó con Columbia Records”, escribió Springsteen en una publicación en redes sociales.

Whitney Houston

No hay artista con la que Davis estuviera más estrechamente asociado que con Whitney Houston. La conoció en un club de Nueva York llamado Sweetwater's, donde la joven de 19 años actuaba con su madre, Cissy Houston, una reconocida cantante de góspel y soul. Ella interpretó “The Greatest Love of All”, una canción que Davis había encargado previamente para la película de Muhammad Ali “The Greatest”.

“En cuanto empezó a cantar esa canción, me quedé atónito”, recordó Davis en una entrevista con CNN en 2022.

La firmó con Arista en 1983, y el sello se tomó deliberadamente dos años para encontrar las canciones y los productores adecuados para su álbum debut, uno de los más grandes de la historia. Luego se convirtió en la artista más vendida del sello, y en una de las cantantes más influyentes de la historia.

La relación de Houston con Davis era tan estrecha que su equipo insistió en una cláusula de “hombre clave”, que le daba el derecho de abandonar su contrato si Davis alguna vez dejaba Arista.

Davis desempeñó un papel clave en la configuración de la banda sonora de la película de Houston de 1992 “The Bodyguard”, al insistir en mantener un arreglo minimalista y su icónica introducción a capela en su trascendente versión del tema de Dolly Parton “I Will Always Love You”.

The Grateful Dead

Davis jugó a largo plazo con The Grateful Dead. Había querido firmar a la banda, o al menos al cantante y guitarrista principal Jerry Garcia, con Columbia Records desde finales de la década de 1960, pero los Dead tenían contrato con la rival Warner Bros.

En su lugar, Davis firmó a New Riders of the Purple Sage, una banda de country psicodélico en la que participaba Garcia. Cuando los Dead buscaban un nuevo sello importante a finales de la década de 1970, Davis los incorporó a su recién fundada Arista Records.

El fallecido guitarrista de los Dead Bob Weir observó que Davis era “el único traje del que no desconfiábamos”. En concierto, a veces cambiaba la letra del clásico de los Dead “Jack Straw” de “We used to play for silver, now we play for life” (Antes tocábamos por plata, ahora tocamos por vida”) a “We used to play for acid, now we play for Clive” (Antes tocábamos por el ácido, ahora tocamos por Clive).

Davis adoptó un enfoque paciente con el trabajo de estudio de la banda, diciéndoles que debían grabar solo cuando estuvieran listos para grabar, escribió el autor Blair Jackson en su biografía de Garcia. Los Dead, célebremente ambivalentes respecto al éxito comercial, finalmente le devolvieron el favor con su mayor éxito, “Touch of Grey”, de 1987.

Alicia Keys

Keys tenía 15 años cuando firmó con Columbia Records en 1996. Pronto surgieron diferencias creativas, ya que el sello insistía en contratar equipos de profesionales para trabajar con ella. Keys recordaría más tarde que se sintió menospreciada.

Davis, que se estaba separando de Arista, la ayudó a salir de su contrato con Columbia y finalmente la firmó con su nuevo sello, J Records, en el 2000. Ella le tocó algunas de sus canciones en su oficina, y él percibió su potencial de estrella y supo que debía tener control creativo sobre sus temas.

Su álbum debut, “Songs in A Minor”, fue una obra maestra y ganó cinco premios Grammy en 2002. Pero Davis señaló que su música no podía categorizarse fácilmente y, como resultado, corría el riesgo de no recibir la difusión radial que merecía. En una entrevista de 2002, recordó haber llamado a Oprah Winfrey y pedirle que hiciera un programa con Keys. Winfrey aceptó, y el sencillo “Fallin’” despegó.

En una publicación en redes sociales, Keys llamó a Davis “el visionario que transformó sueños en realidad, dejando una huella imborrable en la música y en vidas de todo el mundo”.

Kenny G

No había mucho mercado para la música instrumental a principios de la década de 1980, pero Davis vio al saxofonista de jazz suave Kenny G en un club y supo que tenía algo. Davis firmó a Kenny G con Arista en 1982, y él llegó a convertirse en el artista instrumental más vendido de todos los tiempos.

En una entrevista con CNN, Kenny G atribuyó el lunes, como lo ha hecho a menudo, su éxito a Davis. Davis, explicó, sabía cuándo dejar que el artista llevara el timón y cuándo intervenir con orientación. Con Kenny G, eso significaba no decirle cómo debía ser un solo de saxofón, sino participar buscando cantantes, como Michael Bolton, para emparejarlo con él.

“No estaría aquí si él no se hubiera arriesgado conmigo”, afirmó.

FUENTE: AP