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Clippers se sobreponen a 40 puntos de Gilgeous-Alexander y vencen al Thunder 113-112

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Brook López anotó 26 puntos y Darius Garland sumó 24 para que los Clippers de Los Ángeles concretaran el viernes una victoria de 113-112 sobre el Thunder de Oklahoma City en la Copa NBA.

Darius Garland, de los Clippers de Los Ángeles, festeja su enceste tras recibir una falta en el encuentro del viernes 13 de noviembre de 2026 ante el Thunder de Oklahoma City (AP Foto/Wally Skalij)
Darius Garland, de los Clippers de Los Ángeles, festeja su enceste tras recibir una falta en el encuentro del viernes 13 de noviembre de 2026 ante el Thunder de Oklahoma City (AP Foto/Wally Skalij) AP

El Thunder, devastado por las lesiones, sufrió su tercera derrota consecutiva, su mayor cifra de la temporada.

Derrick Jones Jr. y el novato Keaton Wagler aportaron 14 puntos cada uno, mientras que Gradey Dick añadió 13. Los Clippers anotaron los últimos siete puntos para ganar por segunda vez en tres partidos después de abrir la temporada con marca de 1-7.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 40 unidades por el Thunder, pero falló un tiro en suspensión desde 21 pies que les habría dado el triunfo justo cuando sonaba la chicharra.

Jared McCain consiguió 23 puntos e Isaiah Hartenstein agregó 21 con 16 rebotes. Sin embargo, Oklahoma City cayó a 0-3 en una gira de cuatro partidos por la Costa Oeste.

McCain terminó con 7 de 11 en triples.

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