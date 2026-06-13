Clemens, Lewis y Lee conectan jonrón ante Stanek en triunfo de Mellizos 9-8 sobre Cardenales

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El tercera base de los Mellizos de Minnesota, Brooks Lee, y el primera base Royce Lewis celebran la victoria de su equipo contra los Cardenales de San Luis durante la novena entrada de un partido de béisbol, el viernes 12 de junio de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Kody Clemens pegó su décimo jonrón al tercer lanzamiento de Stanek para empatar el juego 7-7.

Stanek (2-1) regresó para la octava, y Lewis conectó su quinto jonrón al primer lanzamiento para empatar 8-8. Lee lo siguió un out más tarde con su onceavo vuelacercas.

Anthony Banda (2-0) salió de un atolladero con las bases llenas y un out en la octava para llevarse la victoria. Andrew Morris lanzó una novena perfecta para su segundo salvamento de por vida.

Alec Burleson conectó jonrón por cuarto juego consecutivo para darle a los Cardenales una ventaja de 1-0 en la primera ante Joe Ryan.

El pelotero Byron Buxton, de Mellizos, pegó su vigésimo primer jonrón —y el cuarto en seis juegos— ante Kyle Leahy para empatar el juego 1-1 de cara a la segunda entrada.

Jordan Walker extendió su racha de hits a nueve juegos cuando impulsó tres carreras con un doble con dos outs para darle a San Luis una ventaja de 7-4 en la séptima, antes de vuelacercas decisivos de Clemens, Lewis y Brooks.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP