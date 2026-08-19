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Clemens impulsa 3 carreras y los Mellizos vencen 6-4 a los Bravos para barrer la serie

MINNEAPOLIS (AP) — Kody Clemens y Brooks Lee conectaron sencillos impulsores en la séptima entrada y los Mellizos de Minnesota vencieron el miércoles por 6-4 a los Bravos de Atlanta para barrer la serie de tres juegos.

El infielder de los Mellizos de Minnesota, Kody Clemens, conecta un doblete de dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Abbie Parr)
El infielder de los Mellizos de Minnesota, Kody Clemens, conecta un doblete de dos carreras durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Clemens impulsó tres carreras y Kaelen Culpepper añadió tres hits para Minnesota.

El venezolano Yoendrys Gómez logró su tercer salvamento en igual número de juegos y el 20 de la temporada con una novena entrada de 1-2-3. A.J. Minter (2-2) consiguió los dos últimos outs de la séptima entrada y Jeff Hoffman ponchó a tres bateadores en la octava.

Con el juego empatado a 4, Josh Bell conectó un doble ante el cubano Victor Mederos (2-1) con un out en la séptima entrada y Clemens siguió con un sencillo impulsor frente a Dylan Lee. Brooks Lee conectó un sencillo dos bateadores después para remolcar a Clemens.

El venezolano Ronald Acuña Jr., Lane Thomas y Ozzie Albies impulsaron carreras para Atlanta.

El mánager Walt Weiss fue expulsado por discutir un swing revisado en la octava.

AJ Smith-Shawver permitió cinco hits y cuatro carreras limpias en 4 1/3 entradas.

El abridor de los Mellizos Taj Bradley permitió dos hits y una carrera en cinco entradas, mientras ponchaba a siete.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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