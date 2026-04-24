Claudio Ranieri deja de ser asesor de Roma tras disputa con Gasperini

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ARCHIVO - El técnico de la Roma Claudio Ranieri durante el partido contra el Inter de Milán, el 27 de abril de 2025, en Milán. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

“La Roma confirma que la relación con Claudio Ranieri ha terminado”, señaló el club en un comunicado el viernes. “El club desea agradecer a Claudio por sus importantes contribuciones a la Roma. Lideró al equipo en un momento muy difícil y siempre estaremos agradecidos por sus esfuerzos”.

Ranieri, de 74 años, dejó el cargo de entrenador de la Roma al final de la temporada pasada, cuando el equipo se quedó a un punto de clasificarse a la Liga de Campeones. Luego pasó a ser asesor especial de los propietarios estadounidenses del equipo y participó en el elección de Gasperini como su sucesor.

Pero Ranieri recientemente se mostró crítico con las quejas de Gasperini sobre la gestión de la Roma en el mercado de fichajes y expresó públicamente su desaprobación.

El equipo respaldó a Gasperini.

“De cara al futuro, nuestra dirección es clara. El club es fuerte, con un liderazgo sólido y una visión definida. La Roma siempre estará por encima de todo. Tenemos plena confianza en el camino por delante bajo Gian Piero Gasperini, con el objetivo compartido de crecer, mejorar y ofrecer resultados a la altura de nuestra historia”, dijo el equipo.

La Roma se encuentra en el sexto puesto con cinco jornadas por disputarse en la Serie A, a cinco puntos de los puestos de Liga de Campeones.

“Me sorprendió y me decepcionó porque nunca sentí que fuera una situación tan complicada”, comentó Gasperini sobre la salida de Ranieri. Ranieri salió del retiro para dirigir al equipo de su ciudad natal en noviembre de 2024, cuando la Roma transitaba en el 12do puesto. Condujo al equipo a terminar quinto, y los Giallorossi perdieron apenas una vez durante la segunda mitad de la temporada. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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