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Civalli poncha a 13 y Nacionales frenan racha de 5 triunfos de Medias Rojas con 8-1

BOSTON (AP) — Cade Civalli permitió un hit en siete entradas y logró un récord personal de 13 ponches en la victoria de los Nacionales de Washington por 8-1 sobre los Medias Rojas la noche del martes, con lo que cortó la racha de cinco triunfos consecutivos de Boston.

El lanzador abridor de los Nacionales de Washington, Cade Cavalli, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el martes 30 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa)
El lanzador abridor de los Nacionales de Washington, Cade Cavalli, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el martes 30 de junio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Civalli, quien estuvo en el centro de un altercado en la cuarta entrada, le gritó al primera base venezolano de los Medias Rojas, Willson Contreras, después de poncharlo, lo que provocó que se vaciaran las bancas. Contreras, junto con el mánager interino de los Medias Rojas Chris Tracy, el compañero Nate Eaton y el lanzador de los Nacionales Miles Mikolas, fueron expulsados.

Civalli (5-4) realizó 100 lanzamientos y permitió una carrera sucia en la primera entrada, cuando el tercera base Curtis Mead pifió el rodado de Contreras, lo que permitió que Anthony Seigler anotara.

James Wood conectó un sencillo impulsor para empatar el juego en la quinta. Pegó un doble impulsor en la octava para la octava carrera del partido.

Luis García Jr. conectó un doble de dos carreras después del sencillo impulsor del venezolano Keibert Ruiz en la séptima, para poner el marcador 4-1. CJ Abrams conectó un jonrón al jardín derecho-central para abrir la octava entrada, en la que anotaron cuatro carreras. Ruiz añadió un doble.

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FUENTE: AP

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