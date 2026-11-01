americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cineasta Michael Mann sufre lesión "superficial" en campo de tiro

LOS ÁNGELES (AP) — El cineasta Michael Mann resultó herido en un campo de tiro en Los Ángeles. Fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento y está siendo dado de alta, informó su representante a The Associated Press el domingo.

ARCHIVO - Michael Mann llega al estreno de Ferrari, el 12 de diciembre de 2023, en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos en Los Ángeles. (Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Michael Mann llega al estreno de "Ferrari", el 12 de diciembre de 2023, en los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos en Los Ángeles. (Foto de Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo) AP

Mann sufrió el sábado lo que su representante describió como una lesión superficial después que un arma se disparara accidentalmente cuando estaba en una funda.

El cineasta de 83 años, responsable de clásicos del cine criminal como “Heat”, “Collateral” y “Thief”, al parecer ha sido un tirador experimentado de tiro al blanco durante décadas, y el incidente ocurrió en un campo de tiro autorizado.

Mann sigue siendo muy activo en Hollywood a sus 80 años. Más recientemente dirigió la película “Ferrari”, con Adam Driver, y está desarrollando una secuela de “Heat”, cuyo rodaje se supone que comenzará a principios del próximo año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

CUBA Y MIAMI YA NO TIENEN LA MISMA HORA: el cambio que afecta llamadas, viajes y citas

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

🚨🇺🇸 TRUMP CONFIRMA SU RESPALDO TOTAL A MARÍA ELVIRA SALAZAR TRAS SUS DIFERENCIAS POR LAS DEPORTACIONES

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS

Trump anticipa cambios en Cuba antes del 2029: "EL RÉGIMEN NO VA A DURAR MUCHO MÁS"

SIN DESAYUNO, CON APAGONES Y FALTA DE AGUA: la crisis que golpea a la Vocacional Lenin en Cuba

SIN DESAYUNO, CON APAGONES Y FALTA DE AGUA: la crisis que golpea a la Vocacional Lenin en Cuba

Bruno Rodríguez confirma contactos entre Cuba y EEUU por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales

Bruno Rodríguez confirma contactos entre Cuba y EEUU por WhatsApp, llamadas y reuniones presenciales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter