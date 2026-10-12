Cindy Hook deja el cargo de directora ejecutiva de Brisbane 2032 al final de su contrato de 4 años

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“Cindy ha sido una líder excepcional cuya pasión, empuje e intelecto estratégico han preparado a Brisbane 2032 para el éxito”, indicó Andrew Liveris, presidente de Brisbane 2032, en un comunicado. “Cindy comenzó cuando el comité organizador era una incipiente startup y ha transformado a Brisbane 2032 en una organización próspera”.

“Su enfoque en los valores, la excelencia organizacional y los estrictos procesos financieros y de gobernanza están incorporados en todo un equipo de alto nivel que ella reclutó, y le agradezco sus grandes aportes”.

La estadounidense fue nombrada al frente de Brisbane 2032 en diciembre del 2022 tras ser directora ejecutiva de Deloitte Asia-Pacífico con base en Singapur.

Los organizadores de Brisbane 2032 señalaron que la salida de Hook permitiría una transición fluida, a poco más de un año de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 y mientras Brisbane 2032 pasaba de su fase de planificación y fortalecimiento de capacidades a las siguientes etapas de operaciones, ejecución de proyectos y realización de eventos.

La decisión se anunció una semana después de que los organizadores presentaran los emblemas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032.

“Como directora ejecutiva, me enorgullece haber construido la organización desde cero, haber establecido la Visión de los Juegos y el Plan de los Juegos, haber diseñado y ejecutado una estrategia clara, haber creado la narrativa de la marca y haber lanzado emblemas increíbles, además de haber impulsado el impulso inicial del mercado”, afirmó Hook en un comunicado. “Las bases para el éxito han quedado bien asentadas. Este es el momento adecuado para ceder el relevo a un nuevo director ejecutivo para la siguiente fase”.

Brisbane 2032 indicó que el proceso de contratación de un nuevo director ejecutivo comenzará de inmediato. Brisbane será la tercera ciudad australiana en albergar los Juegos Olímpicos de Verano, después de Melbourne en 1956 y Sídney en 2000. Brisbane, la tercera ciudad más grande de Australia, fue galardonada como sede de los Juegos de 2032 en julio de 2021. ___ Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP FUENTE: AP