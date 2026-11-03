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Cinco personas son rescatadas en Kiribati tras meses perdidas en el mar

MELBOURNE, Australia (AP) — Cinco personas, entre ellas dos niños, fueron rescatadas esta semana en la nación insular del Pacífico Sur de Kiribati después de pasar tres meses a la deriva en el mar en un esquife de 6 metros (20 pies), informaron las autoridades. Otras cuatro seguían desaparecidas.

Los habitantes de una aldea rescataron al grupo el domingo frente a la isla Fanning, en Kiribati, informó la Australian Broadcasting Corp., después de que hubieran recorrido a la derivada unos 5.400 kilómetros (3.355 millas) hacia el este desde los Estados Federados de Micronesia.

La Guardia Costera de Estados Unidos en Guam confirmó el martes que el esquife, con nueve personas a bordo, había sido reportado como desaparecido después de que no regresara a la isla Ruo, en Micronesia, el 30 de julio. A continuación se realizó una búsqueda de 10 días que abarcó 85.700 kilómetros cuadrados (33.000 millas cuadradas) sin que hubiera indicios de la embarcación desaparecida ni de quienes iban a bordo, indicó.

“Es una noticia increíble y maravillosa que estas cinco personas hayan sido encontradas y estén recibiendo atención”, indicó la Guardia Costera de Estados Unidos a The Associated Press en un correo electrónico.

“Nuestras más profundas condolencias a familiares y amigos de quienes no llegaron con ellos”, añadió el correo.

La AP preguntó a la Guardia Costera de Estados Unidos qué ocurrió con los cuatro desaparecidos, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Un legislador de Kiribati, Kaotitaake Rakoroa, comentó a ABC que un pastor de la isla estaba atendiendo a los sobrevivientes.

El enfermero Paukin Tororo declaró a ABC el lunes que los cinco estaban gravemente deshidratados y desnutridos. A todos se les colocaron sueros intravenosos y mostraban señales de recuperación.

“Pueden sonreír, muestran señales de que quieren comer”, le dijo a ABC.

Los sobrevivientes aún no habían hablado públicamente sobre su odisea y habían solicitado privacidad, informó la emisora australiana.

El gobernador del estado de Chuuk, en Micronesia, Alexander Narruhn, emitió un comunicado el domingo en el que señaló que había iniciado conversaciones con el gobierno de Kiribati para llevar a los sobrevivientes de regreso a casa.

“Había nueve personas a bordo de la embarcación que desapareció. Gracias a Dios por su amor y misericordia, cinco de las nueve han sido encontradas”, expresó Narruhn a través de un intérprete.

“Seguimos rezando por sus cuatro compañeros”, agregó. Narruhn no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AP.

Las nueve personas estaban realizando un trayecto de una hora entre las islas de Murilo y Ruo cuando quedaron atrapadas en una tormenta, informó ABC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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