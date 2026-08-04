Cinco países amazónicos arrestan a cientos de personas en ofensiva contra delitos ambientales

La deforestación alrededor del río Quito cerca de Paimado, Colombia, el 23 de septiembre del 2024. (AP foto/Ivan Valencia) AP

Las autoridades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú informaron el martes que la operación, que se llevó a cabo del 15 al 31 de julio, desplegó a más de 3.600 agentes para atacar la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de fauna silvestre, el contrabando de combustible y el acaparamiento de tierras —la toma u ocupación ilegal de terrenos, a menudo seguida de la tala del bosque— en toda la cuenca amazónica.

Según las autoridades, la operación dejó 839 detenciones durante 1.045 acciones en terreno y la incautación de más de 280.000 metros cúbicos (9,9 millones de pies cúbicos) de madera extraída ilegalmente —suficiente para llenar aproximadamente 110 piscinas olímpicas—, junto con 195 toneladas métricas de minerales y equipos utilizados en la minería ilegal de oro, carbono, hierro y cobre. Las autoridades también rescataron a más de 3.000 animales vivos y recuperaron al menos 430 animales muertos vinculados al tráfico de fauna silvestre, entre ellos serpientes, aves, lagartos y peces.

Los delitos ambientales se han convertido en una de las industrias ilícitas más rentables de la Amazonía, impulsada por la demanda mundial de oro, madera y fauna silvestre. Los investigadores señalan que las mismas organizaciones criminales suelen combinar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre, utilizando rutas de contrabando y redes financieras compartidas que atraviesan fronteras nacionales. Las autoridades indican que eso ha hecho cada vez más importante la cooperación transfronteriza, ya que los grupos criminales con frecuencia trasladan personas y mercancías a través de países vecinos para evadir a las fuerzas del orden.

La operación se coordinó desde Bogotá en base a una iniciativa respaldada por Emiratos Árabes Unidos que se lanzó en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2023 para fortalecer la cooperación internacional contra los delitos ambientales.

La ofensiva se produce tras una operación multinacional similar en 2025 que reunió a más de 1.500 agentes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Aquella operación marcó uno de los primeros intentos a gran escala de coordinar el intercambio de inteligencia y acciones simultáneas a través de fronteras contra los delitos ambientales, lo que reflejó la creciente preocupación de que los grupos criminales involucrados en la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre operan cada vez más a través de límites nacionales.

Las autoridades señalaron que la operación de este año se amplió para incluir a Bolivia e implicó despliegues sincronizados en remotas regiones fronterizas y fluviales.

“El liderazgo de Emiratos Árabes Unidos cree firmemente que la colaboración es esencial para combatir el crimen transnacional", declaró en un comunicado la coronel Dana Humaid, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior de Emiratos Árabes Unidos. "Al trabajar juntos, los organismos de seguridad pueden lograr resultados más sólidos”.

Las autoridades indicaron que el valor combinado de los bienes incautados durante la operación superó los 280 millones de dólares.

El director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó que la operación mostró cómo el intercambio de inteligencia puede traducirse en una acción conjunta exitosa, indicando que proteger los recursos naturales requiere una respuesta compartida.

El jefe ambiental de la policía peruana, el general J. Manuel Cruz Chamba, señaló que los delitos ambientales no respetan fronteras y, por lo tanto, requieren cooperación internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP