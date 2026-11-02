Cinco arrestados en Sudáfrica poro robo y ataque violento contra granja

Los sospechosos, de entre 26 y 56 años, deberán comparecer ante el tribunal de Ventersdorp el martes, acusados de robo en vivienda, intento de asesinato y posesión ilegal de armas de fuego y municiones, informó el lunes la coronel Adele Mybrugh.

La policía detuvo inicialmente a dos sospechosos antes de arrestar a otros tres el domingo cerca de Potchefstroom, a unos 120 kilómetros (74 millas) al oeste-suroeste de Johannesburgo. Los agentes incautaron cuatro armas de fuego, dos de las cuales estaban vinculadas al ataque, además de ropa y joyas.

El atraco ocurrió el 28 de octubre en una granja de Syferfontein, cerca de Ventersdorp, en la provincia del Noroeste. Tres hombres armados con pasamontañas se enfrentaron a un trabajador agrícola que cortaba el césped, exigieron saber dónde estaba el propietario y le ataron las manos y los pies con bridas plásticas, indicó la policía.

Cuando llegó el agricultor, los delincuentes le dispararon en la parte superior del cuerpo, lo arrastraron al interior, lo ataron y lo apuñalaron y agredieron. Robaron tres armas de fuego de una caja fuerte y huyeron en su camioneta pickup, señaló la policía.

El trabajador logró liberarse y pidió ayuda. El agricultor fue hospitalizado en estado grave.

El Movimiento de Regeneración Moral, una organización de la sociedad civil, identificó al agricultor como Donovan Marx y manifestó el lunes que se estaba recuperando en el hospital.

Los ataques en granjas afectan tanto a agricultores negros como blancos, así como a trabajadores y residentes. Investigaciones del Instituto de Estudios de Seguridad señalan al robo como el motivo predominante y no han encontrado pruebas de una campaña organizada contra los agricultores blancos ni de un “genocidio blanco”, como ha afirmado el gobierno de Trump.

“Cualquier ataque contra agricultores representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria”, expresó el coordinador provincial del movimiento, el pastor Lesiba Kgwele.

Kgwele pidió una mayor presencia policial en las comunidades agrícolas y advirtió contra el uso del delito para alimentar el odio racial y la división.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP