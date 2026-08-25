americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cifra de arrestos por ICE sube a casi 50.000, la más alta mensual en segundo mandato de Trump

WASHINGTON (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó a casi 50.000 personas en julio, la cifra mensual más alta durante el segundo gobierno de Trump.

La cifra muestra que el gobierno ha seguido impulsando su agenda de deportaciones masivas pese a un cambio de enfoque a principios de este año: pasó de operativos de alto perfil en grandes ciudades con la subsiguiente indignación pública a arrestos más discretos.

La cifra de 49.571 arrestos en julio representa un salto del 15% frente a los 43.021 del mes anterior y un incremento del 70% respecto de los 29.241 de febrero tras las ofensivas en Minnesota, según datos gubernamentales que el ICE proporcionó al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y que fueron analizados por The Associated Press.

Los arrestos migratorios del mes previo a la juramentación de Trump rondaban por encima de 8.000, una cifra compuesta en gran medida por inmigrantes trasladados desde cárceles y prisiones municipales o estatales y entregados al ICE para expulsarlos del país. Durante el primer año de Trump en el cargo, las cifras empezaron a subir a medida que el gobierno flexibilizó las normas sobre dónde y a quién podía arrestar el ICE, e inyectó miles de millones de dólares a la agencia.

La cifra de arrestos saltó a más de 40.177 en diciembre, según los datos, que se obtuvieron mediante una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información.

Tras las protestas y denuncias por las muertes de manifestantes en Minnesota en enero, los arrestos comenzaron a caer hasta casi 30.000 en febrero. Después de mantenerse estancadas durante meses, las cifras subieron en junio a más de 43.000 y luego a aproximadamente 49.500 en julio.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió a principios de este año durante su audiencia de confirmación mantener al ICE fuera de los titulares, lo que sugería que la ofensiva podría adoptar un enfoque más moderado. Pero su gestión se ha visto empañada por varios tiroteos mortales de inmigrantes en encuentros con agentes del ICE. Y las cifras muestran que Mullin no se ha apartado de la visión del presidente Donald Trump de deportaciones masivas.

Texas y Florida concentraron casi 20.000 de los arrestos de julio, una señal de cuán importantes se han vuelto esos estados para la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump. Ambos estados se han apoyado fuertemente en acuerdos de cooperación con el ICE llamados acuerdos 287g, que permiten que las fuerzas del orden locales y estatales operen, en esencia, como brazos de agencias federales en cuanto a temas migratorios.

El aumento de los arrestos se produce mientras el ICE, que el Congreso reforzó con miles de millones de dólares el verano pasado, también ha contratado a 12.000 nuevos oficiales de deportación y agentes de investigación.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado, Marco Rubio, llega con la ministra de Asuntos Exteriores austriaca Beate Meinl-Reisinger --quien no aparece en la foto-- a la Sala del Tratado del Departamento de Estado, el 11 de agosto de 2026, en Washington. (AP Foto/Tierney L. Cross)

MARCO RUBIO GANA TERRENO RUMBO A 2028: supera a Vance frente a varios posibles candidatos demócratas

Por Redacción América Noticias Miami
censo de eeuu identifica mas de 24 mil votos de no ciudadanos en analisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Por Redacción América Noticias Miami
florida: byron donalds y ashley moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el senado

Florida: Byron Donalds y Ashley Moody ganan las primarias republicanas para gobernador y el Senado

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO – El exdirector del FBI James Comey habla en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio, en Washington, el 8 de junio de 2017. (AP Foto/Andrew Harnik, Archivo)

La publicación “86 47” de Comey fue una amenaza contra Trump, dice el Departamento de Justicia

Destacados del día

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

NO HAY REFORMAS CAPITALISTAS: Díaz-Canel defiende las mipymes y la apertura económica en Cuba

"NO HAY REFORMAS CAPITALISTAS": Díaz-Canel defiende las mipymes y la apertura económica en Cuba

Hija del exespía cubano René González obtiene beca para cursar una maestría en prestigiosa universidad de Japón

Hija del exespía cubano René González obtiene beca para cursar una maestría en prestigiosa universidad de Japón

Lis Cuesta peina con saliva a Díaz-Canel antes de entrevista con prensa brasileña y desata burlas en redes

Lis Cuesta peina con saliva a Díaz-Canel antes de entrevista con prensa brasileña y desata burlas en redes

LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA: Los cubanos están esperando que las potencias extranjeras intervengan y ayuden

LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA: "Los cubanos están esperando que las potencias extranjeras intervengan y ayuden"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter