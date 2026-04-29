Cientos marchan en Johannesburgo contra la migración ilegal; tiendas cierran por saqueos

La manifestación forma parte de una ola más amplia de protestas, incluidas las de la capital, Pretoria, el martes. Grupos contrarios a la inmigración piden la aplicación estricta de las leyes migratorias y deportaciones masivas.

Como una de las economías más industrializadas de África, Sudáfrica atrae a migrantes —legales e ilegales— que buscan oportunidades económicas.

Las protestas en Johannesburgo provocaron el cierre de muchas tiendas, propiedad tanto de locales como de migrantes, por temor a posibles saqueos o delitos oportunistas.

Organizada por el grupo antiinmigración March and March, también atrajo a organizaciones similares, entre ellas Operation Dudula, y a los partidos políticos ActionSA y Patriotic Alliance.

Themba Mabunda, de ActionSA, quien participó en la marcha, afirmó: “No somos xenófobos, solo queremos que se haga lo correcto en Sudáfrica, poner al sudafricano primero. Sí queremos vivir con extranjeros en nuestro país, pero esos extranjeros deben estar legalmente en el país”.

Las estimaciones de inmigrantes indocumentados e ilegales en Sudáfrica varían de manera significativa, y a menudo se citan cifras de 3 a 5 millones. Las cifras precisas y actualizadas son objeto de disputa, ya que muchos de los extranjeros no están documentados.

Los grupos antiinmigración sostienen que la inmigración ilegal provoca hacinamiento urbano, tensiones laborales, pérdida de ingresos fiscales, y amenazas de delincuencia y de seguridad fronteriza en un país donde el desempleo supera el 30%.

En algunos casos, grupos contrarios a la migración han expulsado a ciudadanos extranjeros de centros de salud pública, alegando que contribuían a la escasez de medicamentos y al hacinamiento.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, manifestó recientemente su preocupación por informes de ataques xenófobos y actos de acoso, hostigamiento e intimidación contra migrantes y extranjeros en partes de Sudáfrica, incluidas KwaZulu-Natal y la provincia del Cabo Oriental.

Una marcha contra la migración en la provincia del Cabo Oriental el mes pasado derivó en el incendio violento de taxis minibús y de infraestructura pública, mientras que presuntos ataques contra ciudadanos ghaneses en KwaZulu-Natal desencadenaron un incidente diplomático que llevó a que el embajador de Sudáfrica en Ghana fuera convocado para explicar los ataques.

Sudáfrica deportó a 109.344 inmigrantes ilegales durante los dos últimos años fiscales, mientras el departamento intensifica la aplicación de las normas migratorias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP