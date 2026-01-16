Cientos huyen a zonas controladas por el gobierno en el norte de Siria ante posible ofensiva

Sirios desplazados cruzan un río cerca de la aldea de Rasm al-Harmil al-Imam, en la zona rural oriental de Alepo, cerca de la línea de frente con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, en Deir Hafer, Siria, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed) AP

Muchos de los civiles que huyeron, cargando con sus pertenencias, utilizaron caminos secundarios para llegar a las áreas controladas por el gobierno porque la carretera principal estaba bloqueada con barreras en un puesto de control que anteriormente estaba en manos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, observaron periodistas de The Associated Press.

El anuncio del ejército sirio del miércoles por la noche —que decía que los civiles podrían evacuar a través del "corredor humanitario" de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde el jueves— parecía señalar planes para una ofensiva contra las FDS en el área al este de Alepo. Ya ha habido intercambios limitados de fuego entre ambas partes.

Hombres, mujeres y niños llegaron en autos y camionetas tipo pickup cargados de bolsas de ropa, colchones y otras pertenencias. Fueron recibidos por funcionarios locales, que los dirigieron a refugios.

En otras áreas, la gente cruzó canales en pequeños botes y atravesó un puente peatonal seriamente dañado para llegar al lado controlado por las fuerzas del gobierno.

Las FDS cerraron la carretera principal, pero unas 4.000 personas aún pudieron llegar a las áreas controladas por el gobierno por otras vías, reportó la televisión estatal siria.

Un convoy militar de Estados Unidos llegó a Deir Hafer a primera hora de la tarde, pero por el momento no queda claro si ese personal permanecerá. Estados Unidos tiene buenas relaciones con ambas partes y ha instado a la calma.

Dentro de Deir Hafer, muchas tiendas estaban cerradas y la población se quedó en casa.

"Cuando vi a la gente irse, vine aquí", dijo Umm Talal, quien llegó al área controlada por el gobierno con su esposo e hijos. Agregó que la carretera parecía segura y su esposo planea regresar a su hogar.

Abu Mohammed indicó que se dirigió a la ciudad de Maskana tras escuchar que el gobierno había abierto un corredor seguro, "pero para nuestra sorpresa, al llegar a Deir Hafer lo encontramos cerrado".

Los combatientes de las FDS estaban impidiendo que la gente cruzara por la principal carretera de este a oeste de Siria y los obligaban a tomar un camino secundario, dijo.

Las tensiones en el área de Deir Hafer se producen luego de varios días de intensos enfrentamientos la semana pasada en Alepo, anteriormente la ciudad más grande y centro comercial de Siria, que terminaron con la evacuación de combatientes kurdos de tres barrios al norte de la ciudad que luego fueron tomados por las fuerzas del gobierno.

Los combates estallaron cuando las negociaciones se estancaron entre Damasco y las FDS sobre un acuerdo alcanzado en marzo para integrar sus fuerzas y que el gobierno central tomara el control de instituciones, incluidos los cruces fronterizos y los campos petroleros en el noreste.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, publicó el viernes en X que Washington sigue en estrecho contacto con todas las partes en Siria, "trabajando día y noche para bajar la temperatura, prevenir la escalada y volver a las conversaciones de integración entre el gobierno sirio y las FDS".

Durante años, las FDS han sido el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, pero Turquía considera a las FDS una organización terrorista debido a su asociación con insurgentes separatistas kurdos en Turquía.

