Científicos llevan antimateria en su primer viaje por carretera para estudiar cómo transportarlo

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Si esta llamada antimateria entra en contacto con materia real, aunque sea por una fracción de instante, será aniquilada en un rápido destello de energía, según expertos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, donde se realiza el recorrido.

Los aproximadamente 100 antiprotones están suspendidos en el vacío dentro de una caja diseñada especialmente y se mantienen en su lugar mediante imanes superenfriados.

Se espera que todo el proceso dure unas cuatro horas, incluido el trayecto en vehículo de media hora.

El recorrido está diseñado para probar cómo —si es que es posible— se pueden transportar por carretera estas partículas infinitesimales sin que se filtren. Si todo sale bien, los antiprotones regresarán al laboratorio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP