“Cicatrices de honor”: sobrevivientes de cáncer de mama en Ecuador piden recursos y atención

Una sobreviviente de cáncer de mama desfila con pintura corporal sobre la cicatriz de su mastectomía para crear conciencia durante el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama en Quito, Ecuador, el miércoles 28 de octubre de 2026. (Foto AP/Dolores Ochoa) AP

Con una flor de loto meticulosamente pintada en tonos suaves y cálidos sobre sus cicatrices, más de una decena de mujeres de 11 de las 24 provincias de Ecuador recorrieron el miércoles la pasarela en la séptima edición del desfile denominado “Cicatrices de Honor”, en Quito.

La iniciativa a cargo de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer busca visibilizar la situación de las pacientes en el país andino, donde “cada día, 11 personas son diagnosticadas con cáncer de mama, más de 3.900 al año”, según el director de la organización civil, Gustavo Dávila.

El directivo pidió a las autoridades gubernamentales la asignación “oportuna” de recursos al sistema de salud y que no se paralicen los diagnósticos, prevención, tratamientos oportunos y acceso a medicinas.

Preciado, de 39 años, ha pasado por 19 procesos quirúrgicos. “Uno pierde órganos y debe tener otro estilo de vida”, lo que, sumado al dolor propio, de los familiares y los altos costos hacen que sea un proceso “extremadamente difícil”, comentó.

Ella llegó desde la provincia amazónica de Pastaza para estar en la actividad y ser “esa voz” que se alce para todas las mujeres. “Que se toquen, que se palpen, que no decaigan, que no se encierren”, agregó.

En tanto, en el norte de Quito un grupo de personas protestó con pancartas y con altavoces expresó su inconformidad por la falta de medicamentos y atención oportuna. “La salud es un derecho” coreaban al unísono, mientras exponían carteles solicitando la declaratoria de emergencia del sector.

El presidente Daniel Noboa señaló recientemente en una radio local que Ecuador "está bien ubicado en servicios de salud pública” en rankings mundiales que no precisó. “No es un problema de falta de inversión ni de falta de presupuesto” sino de corrupción, aseveró.

Estas iniciativas como el desfile se realizan con motivo de la celebración cada 19 de octubre del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a 2,4 millones de mujeres en el planeta.

FUENTE: AP