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Ciberataque contra sistemas de refrigeración afecta a 700 supermercados, dice el gobierno francés

PARÍS (AP) — Un ciberataque dirigido contra sistemas de refrigeración afectó a unos 700 supermercados en toda Francia, informó el gobierno el martes, mientras los fiscales abrían una investigación sobre el incidente.

El ministro de Finanzas, Roland Lescure, declaró ante el Parlamento que el ataque no suponía “ningún riesgo para el suministro de alimentos en Francia”, pero advirtió que era “una llamada de atención para todos”.

La fiscalía de París informó el martes que había abierto una investigación.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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