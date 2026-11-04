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Ciberataque afecta a banco de sangre francés, pero no compromete productos sanguíneos

PARÍS (AP) — Un ciberataque contra varios bancos de sangre pretendía elevar las temperaturas a niveles extremadamente altos, pero fue frustrado antes de que pudiera causar algún daño a los productos sanguíneos o las muestras, informaron las autoridades francesas.

El incidente se produce después de que supermercados de varios países europeos reportaron esta semana que sus refrigeradores y congeladores se calentaron tras ser controlados de forma remota, lo que echó a perder toneladas de alimentos con un costo total de millones de euros (dólares).

El Establecimiento Francés de Sangre (EFS, por sus siglas en francés) señaló en un comunicado difundido el martes por la noche que “los umbrales de temperatura y descongelación se elevaron a niveles extremadamente altos” el lunes en tres de sus sitios de almacenamiento en frío de plasma.

“No se han identificado consecuencias para la salud y no se perdió ningún producto sanguíneo”, agregó la nota. El ciberataque afectó a un proveedor de equipos de refrigeración en tres instalaciones del EFS.

Los productos almacenados eran bolsas de plasma destinadas a transfusiones y plasma utilizado para fabricar medicamentos, que fueron transferidos o asegurados, de acuerdo con el comunicado.

“Los sistemas de monitoreo y alarma detectaron rápidamente las anomalías, lo que permitió al personal actuar para garantizar que ningún producto sanguíneo ni muestra se viera comprometido”, agregó.

El EFS indicó que las operaciones de recolección y distribución de sangre siguen sin interrupciones, lo que garantiza la continuidad de los servicios para pacientes en hospitales y otros servicios de salud.

La agencia nacional de ciberseguridad de Francia y el Ministerio de Salud investigan el incidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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