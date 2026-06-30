Church y Velázquez conectan jonrones y los Cardenales vencen 5-3 a unos Bravos en caída libre

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Velázquez inició una cuarta entrada de cuatro carreras con su tercer jonrón del año —un batazo de 444 pies al jardín central que empató el juego 1-1. Church lo siguió más tarde en el inning con su sexto jonrón de la temporada, un cuadrangular de tres carreras, para ampliar la ventaja a 4-1.

Liberatore (4-5) ponchó a nueve y permitió una carrera con un hit. Antes del juego, Liberatore tenía una efectividad de 10,34 en el mes de junio. Riley O’Brien lanzó una novena entrada sin permitir carreras y consiguió su 21er salvamento de la temporada.

Jordan completó la anotación de St. Louis con un elevado de sacrificio al jardín derecho que remolcó a Masyn Winn en la parte alta de la sexta.

El venezolano Martín Pérez (6-5) permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas por Atlanta.

El hondureño Mauricio Dubón fue el único jugador de los Bravos en anotar, al hacerlo con un lanzamiento descontrolado.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP