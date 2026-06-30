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Church y Velázquez conectan jonrones y los Cardenales vencen 5-3 a unos Bravos en caída libre

ATLANTA (AP) — Nathan Church conectó un jonrón de tres carreras, el boricua Nelson Velázquez añadió un cuadrangular solitario y Matthew Liberatore lanzó cinco sólidas entradas, mientras los Cardenales de San Luis vencieron a noche del martes por 5-3 a los Bravos de Atlanta líderes de la División Este de la Liga Nacional.

Velázquez inició una cuarta entrada de cuatro carreras con su tercer jonrón del año —un batazo de 444 pies al jardín central que empató el juego 1-1. Church lo siguió más tarde en el inning con su sexto jonrón de la temporada, un cuadrangular de tres carreras, para ampliar la ventaja a 4-1.

Liberatore (4-5) ponchó a nueve y permitió una carrera con un hit. Antes del juego, Liberatore tenía una efectividad de 10,34 en el mes de junio. Riley O’Brien lanzó una novena entrada sin permitir carreras y consiguió su 21er salvamento de la temporada.

Jordan completó la anotación de St. Louis con un elevado de sacrificio al jardín derecho que remolcó a Masyn Winn en la parte alta de la sexta.

El venezolano Martín Pérez (6-5) permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas por Atlanta.

El hondureño Mauricio Dubón fue el único jugador de los Bravos en anotar, al hacerlo con un lanzamiento descontrolado.

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