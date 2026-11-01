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Christian Walker y Matt Olson ganan su 4to Guante de Oro y Wilyer Abreu su 3ro

SAN LUIS (AP) — Los primeras bases Christian Walker, de Houston, y Matt Olson, de Atlanta, ganaron su cuarto Guante de Oro el domingo, mientras que el jardinero derecho de Boston, el venezolano Wilyer Abreu, obtuvo el honor defensivo por tercer año consecutivo.

Matt Olson, primera base de los Bravos de Atlanta, calienta durante la sesión de práctica de bateo de cara al Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Matt Olson, primera base de los Bravos de Atlanta, calienta durante la sesión de práctica de bateo de cara al Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Medias Rojas y Arizona empataron con la mayor cantidad, con tres ganadores cada uno. El jardinero central de los Boston, Ceddanne Rafaela, recibió el reconocimiento por segunda temporada al hilo y el tercera base Caleb Durbin lo ganó por primera vez.

El receptor de los Diamondbacks, el venezolano Gabriel Moreno, se adjudicó su segundo Guante de Oro, el primero desde 2023, mientras que el campocorto dominicano Geraldo Perdomo y el jardinero derecho Corbin Carroll fueron ganadores por primera vez.

Walker sumó este premio a los galardones que ganó en 2022, 2023 y 2024. Olson también obtuvo el reconocimiento en 2018, 2019 y 2025.

El jugador utilitario de los Bravos, el hondureño Mauricio Dubón, ganó su tercer Guante de Oro, tras los de 2023 y 2025.

Otros ganadores por segunda vez incluyeron al tercera base de los Cachorros de Chicago Alex Bregman y al jardinero central Pete Crow-Armstrong; al jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York Cody Bellinger; al receptor de Detroit Dillon Dingler; y al segunda base de Milwaukee Brice Turang.

Otros ganadores por primera vez incluyeron al lanzador de Cleveland Tanner Bibee; al jardinero izquierdo de Milwaukee, el venezolano Jackson Chourio; al jugador utilitario de Texas, el dominicano Ezequiel Durán; al lanzador de los Mets de Nueva York Nolan McLean; al campocorto de Tampa Bay Tanner Walls; y al segunda base de Seattle Cole Young.

La votación se realizó entre los mánagers y hasta seis coaches de cada equipo, quienes no pueden seleccionar a jugadores de su propio club. Desde 2013, la votación se combina con un índice defensivo de la Society for American Baseball Research, que representa alrededor del 25% del total.

La categoría de utilitario se basa en una fórmula de SABR y estadísticas defensivas adicionales.

Walker recibió un bono de 75.000 dólares por ganar el reconocimiento, Bibee 50.000 y Turang 25.000.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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