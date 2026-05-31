Christian Pulisic se siente aliviado después de romper sequía de goles y da vuelta a la página

Christian Pulisic (10), delantero de Estados Unidos, celebra con el centrocampista Sebastian Berhalter (14) después de marcar gol en el primer tiempo del partido amistoso contra Senegal, el domingo 31 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Scott Kinser) AP

Pulisic aportó un gol y una asistencia al cortar una racha de cinco meses sin marcar con su club y su selección, en una victoria de Estados Unidos por 3-2 sobre Senegal el domingo , un resultado que le dio confianza a los estadounidenses en su penúltimo amistoso de preparación para el Mundial antes del debut del 12 de junio.

El mejor jugador de Estados Unidos terminó su temporada con el AC Milan sin goles en 19 partidos de club —la cifra más alta de su carrera— desde el 28 de diciembre, y acumulaba ocho encuentros consecutivos sin anotar con Estados Unidos desde noviembre de 2024.

“Sentía esa confianza, como que he jugado muy bien en los últimos meses, pero parece que lo único que a todos les preocupa son los goles. Así que ojalá podamos dejar de hablar de eso”, expresó Pulisic. “Tenemos partidos por delante y tengo que estar listo”.

El gol de Pulisic pareció un desahogo emocional, como si le hubieran quitado un peso de encima al jugador de 27 años.

“Todos estamos felices por él y no dudamos de él ni por un segundo”, afirmó el mediocampista Weston McKennie, quien conoce a Pulisic desde que tenía 13 años. “La gente que no lo conoce quizá no sepa cuáles son sus capacidades o de qué es capaz”.

Alex Freeeman empujó con el interior un pase hacia adelante para el veloz Ricardo Pepi por la banda derecha. Pepi llegó al balón y lo controló, y luego puso un pase perfectamente medido al área penal, por delante de un Pulisic que entraba a toda velocidad.

Pulisic dio un toque, rodeó a Diaw y definió con el pie derecho a portería vacía desde un ángulo cerrado para su gol número 33 en 85 partidos internacionales.

Bajó los puños con fuerza mientras corría hacia el banderín de córner. Primero levantó un puño al aire. Luego se deslizó sobre ambas rodillas y bombeó repetidamente los puños cerrados con emoción pura.

¿Fue un alivio?

“Sí”, respondió Pulisic, quien jugó solo la primera mitad. “Creo que se pudo ver en mi reacción”.

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, había pronosticado la semana pasada que la sequía terminaría en el Mundial.

“El rendimiento de Christian, durante 45 minutos, fue realmente, realmente bueno”, señaló Pochettino. “Todavía tiene potencial para mejorar. Pero creo que tiene que ver con la manera en que está entrenando desde el primer día. La forma en que jugó esos 45 minutos fue fruto de los hábitos que creó la semana pasada. Entrenar todos los días con esta actitud, con este compromiso, con esta energía. Creo que ahora necesitamos intentar extenderlo hasta los 90 minutos.

“También estoy contento por él porque, después de mucho tiempo, unos meses, volvió a marcar. Obviamente, eso es importante para nuestros jugadores en la preparación para el Mundial”.

Pulisic dijo que estaba más entusiasmado por el resultado del partido.

Estados Unidos se alimentó de la emoción y la energía de una multitud proestadounidense de 57.741 aficionados en la apasionada Charlotte, sede del Juego de Estrellas de la Major League Soccer de este verano.

Pulisic registró un gol y una asistencia en el mismo partido de Estados Unidos por octava vez. Solo Landon Donovan, con 13, tiene más desde 1995.

Fue clave en el primer gol. Pepi recibió un pase de Antonee Robinson, giró entre Iliman Ndiaye y Abdoulaye Seck y metió un pase incisivo que dejó a Pulisic corriendo solo por la banda izquierda. Pulisic dio dos toques y envió un centro apenas por fuera del área chica para Sergiño Dest, quien superó a Diaw para su tercer gol internacional.

El capitán de Senegal, Sadio Mané, anotó dos veces tras errores estadounidenses para empatar 2-2, ampliando su récord con Senegal con 54 goles internacionales. Aprovechó una pérdida de Antonee Robinson para vencer al arquero Matt Turner en el 44 y empujó el balón a la red en el 52, después de que Nicolas Jackson lo levantara por encima del arquero Chris Brady, que salía a achicar.

Folarin Balogun marcó el gol del desempate en el 63.

De camino a su segundo Mundial, Pulisic sonreía.

“Me siento un poco más relajado, incluso más ahora, y con confianza”, dijo. “Es un muy buen resultado. Es un equipo fuerte. Es un equipo realmente bueno. Así que creo que podemos sentirnos bien por esto, pero todavía queda mucho trabajo por hacer”.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP