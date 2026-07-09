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Christian Pulisic se fractura la pierna en derrota de Estados Unidos ante Bélgica en el Mundial

El astro de Estados Unidos Christian Pulisic se fracturó la pierna derecha durante la derrota de su selección ante Bélgica en el Mundial y estará fuera de acción durante varias semanas, informó el jueves una persona familiarizada con la lesión.

El estadounidense Christian Pulisic reacciona en el suelo durante el encuentro de octavos de final de la Copa Mundial ante Bélgica el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
El estadounidense Christian Pulisic reacciona en el suelo durante el encuentro de octavos de final de la Copa Mundial ante Bélgica el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el diagnóstico, reportado primero por The Athletic, aún no había sido anunciado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Pulisic tiene una contusión ósea y una microfractura en la tibia y el peroné, indicó la fuente.

Se espera que pueda reanudar los entrenamientos antes del debut del AC Milan en la Serie A, el 23 de agosto ante Torino, agregó la persona.

Pulisic golpeó una pierna del capitán de Bélgica, Youri Tielemans, al intentar un disparo a los 52 minutos de la derrota 4-1 del lunes en octavos de final en Seattle. Permaneció en el partido, pero cojeando y Sebastian Berhalter lo reemplazó al 59.

Pulisic no logró anotar en el Mundial, se perdió uno de los cinco partidos de los estadounidenses por una lesión en la pantorrilla y salió temprano de otros dos encuentros. Suma 30 goles en 90 apariciones internacionales.

Pulisic, que cumple 28 años en septiembre, afronta su cuarta temporada con el Milan.

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