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Christian McCaffrey se une a un grupo de élite con su touchdown 100 de carrera

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Christian McCaffrey se colocó en una compañía de élite con dos carreras cortas para touchdown.

El corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, habla en la conferencia de prensa tras el partido de la NFL contra los Miami Dolphins en Santa Clara, California, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kelley L. Cox)
El corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, habla en la conferencia de prensa tras el partido de la NFL contra los Miami Dolphins en Santa Clara, California, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kelley L. Cox) AP

Las dos anotaciones de 1 yarda de McCaffrey en una victoria 35-13 sobre los Dolphins de Miami el domingo lo convirtieron en el cuarto jugador más rápido de la era del Super Bowl en llegar a 100 touchdowns en su carrera y en el tercer jugador en la historia con al menos 50 touchdowns con dos franquicias.

“Significa mucho”, manifestó McCaffrey. “Es una bendición poder jugar este deporte y cosas así siempre son geniales. Pero siempre se trata del equipo, de presentarte y hacer tu trabajo”.

McCaffrey no tuvo que hacer demasiado el domingo, en un día en el que Brock Purdy y el resto de la ofensiva funcionaron a un nivel tan alto que los Niners anotaron touchdowns en sus primeras cinco series ofensivas,

McCaffrey lo inició con una carrera de 1 yarda en el primer cuarto y cerró la anotación para San Francisco al final del tercero, cuando volvió a anotar desde 1 yarda. Terminó con 23 yardas en 10 acarreos y cuatro recepciones para 43 yardas.

“CMC, él es simplemente el GOAT”, comentó el linebacker Fred Warner. “Los GOAT hacen cosas así. Es solo otro día en la oficina para el viejo Christian. Pero nadie trabaja más duro en su oficio ni está tan dedicado al juego como Christian. Todo lo que hace, se lo ha ganado, y solo va a seguir mejorando”.

Pero esas anotaciones le dieron 64 touchdowns por tierra y 36 por recepción en 114 partidos de temporada regular con Carolina y San Francisco. Solo LaDainian Tomlinson (89 partidos), Emmitt Smith (93) y Shaun Alexander (96) llegaron a 100 touchdowns más rápido en la era del Super Bowl.

McCaffrey, que tiene 50 touchdowns tanto con Carolina como con San Francisco, se unió a Marshall Faulk y Randy Moss como los únicos jugadores en anotar al menos 50 touchdowns con dos franquicias.

“Es una locura escuchar eso”, dijo McCaffrey. “Vi a todos esos tipos mientras crecía. Marshall Faulk fue alguien a quien probablemente le he visto cada jugada que disputó. No lo doy por sentado. Con Randy Moss jugué muchísimo en Madden cuando era niño. Son honores enormes, enormes”.

La carrera de McCaffrey ya está llena de logros destacados. Se convirtió en el tercer jugador en la historia con al menos 1.000 yardas por tierra y por recepción en la misma temporada en 2019 con Carolina, ha sido elegido All-Pro del primer equipo en tres temporadas y ganó el premio AP al Jugador Ofensivo del Año de la NFL en 2023 y el de Regreso del Año en 2025.

“Es una locura. Yo crecí viéndolo en la preparatoria y todo eso cuando estaba en Stanford y luego en los Panthers, y después ser su compañero y estar ahí cuando anotó su touchdown número 100 fue increíble”, expresó Purdy. “Es muy genial pensarlo. Estar en su equipo y ser su compañero, e ir y ayudarlo a hacer lo que quiere hacer con su carrera, y simplemente estar ahí y darle el balón y todo eso, es un honor para mí”.

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Vea aquí la cobertura completa de Deportes de AP

FUENTE: AP

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