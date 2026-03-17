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Christian Braun anota 22 y Nuggets aplastan 124-96 a unos diezmados 76ers

DENVER (AP) — Christian Braun anotó 22 puntos, Nikola Jokic terminó con 14 asistencias y los Nuggets de Denver Denver Nuggets arrollaron el martes 124-96 a unos 76ers de Filadelfia, diezmados por lesiones.

El base de los Nuggets de Denver Jamal Murray avanza con el balón frente al base de los 76ers de Filadelfia VJ Edgecombe en el encuentro del martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/David Zalubowski)
El base de los Nuggets de Denver Jamal Murray avanza con el balón frente al base de los 76ers de Filadelfia VJ Edgecombe en el encuentro del martes 17 de marzo del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Denver se mantuvo al ritmo de Minnesota, que venció a Phoenix la noche del martes, en una apretada carrera en la Conferencia Oeste. Hay 1 1/2 juegos de diferencia entre los Lakers, que son terceros, y los Timberwolves, sextos.

Filadelfia no contó con Joel Embiid (distensión en el oblicuo derecho), Tyrese Maxey (esguince en un dedo) y Kelly Oubre Jr. (distensión en el codo izquierdo). Paul George cumple una suspensión de 25 partidos.

La afición, que agotó las entradas, abucheó a Embiid cuando se sentó en la banca por primera vez en el tercer cuarto. Embiid se ha perdido los últimos seis partidos de los Sixers en Denver, privando a los aficionados de los Nuggets de un duelo de MVP entre el pívot de Philadelphia y Jokic.

Jokic anotó ocho puntos atinando 4 de 7 tiros de campo, pero llegó a 10 asistencias en menos de 12 minutos. Cometió dos faltas rápidas y recibió una técnica en el primer cuarto después de repartir ocho asistencias.

Cameron Johnson anotó 18 puntos y Jamal Murray terminó con 12 puntos tras encestar 1 de 14 ante Los Angeles Lakers la noche del sábado. Murray falló sus últimos 13 tiros antes de salir por faltas en la derrota en tiempo extra.

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