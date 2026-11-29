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El corredor de los Jaguars de Jacksonville Chris Rodriguez Jr. observa su teléfono tras vencer a los Titans de Tennessee el domingo 29 de noviembre del 2026. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack) AP

Los Jaguars (8-3) anotaron en sus primeras cinco posesiones —recuperándose de su peor actuación ofensiva de la temporada— y ganaron su sexto partido consecutivo contra los Titans (1-10). Los rivales de división se han enfrentado dos veces por año desde 1995.

Los enfrentamientos de este año abarcaron tres semanas y estuvieron cerca de formar parte de la historia. Tennessee apenas evitó convertirse en el primer equipo de la NFL en permitir 40 o más puntos en cuatro partidos consecutivos. Jacksonville se conformó con dos goles de campo cortos al final y se quedó por debajo de la marca de 40 tantos.

Los Jaguars, sin embargo, se convirtieron en el primer equipo de la NFL en anotar al menos 34 puntos en ocho partidos consecutivos como local.

Llegaron a la zona de anotación en sus primeras cuatro posesiones y parecían encaminados a superar los 50 puntos. Fue la primera vez que abrieron un partido con cuatro touchdowns consecutivos desde que vencieron a Baltimore 45-19 en 1998.

Pero las lesiones frenaron a Jacksonville a partir de ahí.

Ya jugando sin su receptor líder Parker Washington y su principal corredor Bhayshul Tuten, los Jaguars perdieron al tackle izquierdo titular Walker Little (rodilla derecha) en el tercer cuarto y al ala cerrada Brenton Strange (conmoción cerebral) en el cuarto. También perdieron al tackle suplente versátil Wyatt Milum (conmoción cerebral) en la primera mitad.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP