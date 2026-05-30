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Chris Richards es duda con US para el Mundial y se perderá el amistoso ante Senegal

FAYETTEVILLE, Georgia, EE.UU. (AP) — El defensor estadounidense Chris Richards, una de las principales figuras del equipo, es duda para el Mundial debido a una lesión en el tobillo y se perderá el amistoso del domingo contra Senegal.

ARCHIVO - El zaguero estadounidense Chris Richards durante un partido amistoso contra Japón, el martes 9 de septiembre de 2025, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jeff Dean)
ARCHIVO - El zaguero estadounidense Chris Richards durante un partido amistoso contra Japón, el martes 9 de septiembre de 2025, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jeff Dean) AP

Richards se rompió dos ligamentos del tobillo izquierdo mientras jugaba para Crystal Palace el 17 de mayo. Llegó al campamento de entrenamiento de Estados Unidos el viernes y fue evaluado por el personal médico y de rendimiento.

“Tenemos que ver. Los próximos días van a ser clave, para determinar la posibilidad de estar listo o no para el Mundial”, dijo el seleccionador Mauricio Pochettino el sábado.

Pochettino comentó que ha estado ansioso por saber si Richards estará disponible y consultó repetidamente el estado del jugador con Jesús Pérez, su primer asistente.

“Yo preguntaba... 100 veces: ‘¿Qué piensas?’. La respuesta era: ‘Espera, espera, espera, espera’”, indicó Pochettino.

Las listas de 26 jugadores deben presentarse a la FIFA antes del 1 de junio y Estados Unidos puede reemplazar a jugadores lesionados hasta el 11 de junio.

La posición de defensor central es una de las que tiene menos profundidad en el grupo de jugadores de Estados Unidos, y Richards es considerado el mejor estadounidense en ese puesto. El capitán Tim Ream, Auston Trusty, Mark McKenzie y Miles Robinson son los otros centrales en la convocatoria.

Tristan Blackmon (Vancouver) y Walker Zimmerman (Toronto), integrante del equipo de Estados Unidos en el Mundial de 2022, serían posibles reemplazos.

Richards, de 26 años, se perdió el Mundial de 2022 por una lesión del isquiotibial. Iba a permanecer en Fayetteville y no viajar a Charlotte, Carolina del Norte, para el partido del domingo.

“Creo que necesita seguir con su rehabilitación y creo que es mucho mejor quedarse aquí, planificar entrenar y volver a evaluarlo la próxima semana para ver cómo está”, dijo Pochettino.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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