Chris Richards entrena con selección de EEUU en la antesala del Mundial

ARCHIVO - El zaguero estadounidense Chris Richards durante un partido amistoso contra Japón, el martes 9 de septiembre de 2025, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jeff Dean) AP

Richards se rompió dos ligamentos del tobillo izquierdo mientras jugaba para el Crystal Palace de Inglaterra el 17 de mayo. Fue descartado para el amistoso de este sábado contra Alemania , pero Estados Unidos mantiene la esperanza de que pueda jugar en su debut en la Copa del Mundo la próxima semana contra Paraguay.

“Chris Richards va por el camino correcto para volver y estar completamente con el equipo", consideró el mediocampista Weston McKennie. "Creo que todos confían en su cuerpo y en lo que él siente, y también el cuerpo técnico. Es una pieza importante del grupo, (por) su energía, su liderazgo dentro y fuera del campo. Y, obviamente, todos lo apoyamos y estamos deseando que vuelva y esté con el grupo”.

Durante la parte de 15 minutos del entrenamiento que estuvo abierta a los medios, Richards, de 26 años, no mostró señales de ningún problema mientras calentaba con el resto del equipo en el Endeavor Health Performance Center, la sede de entrenamientos del Fire de Chicago de la MLS.

Richards, quien se perdió la Copa del Mundo de 2022 por una lesión de isquiotibiales, es considerado el mejor defensor central de Estados Unidos.

“Su entrenamiento y su evolución van bien, pero todavía no está listo para competir y jugar”, advirtió el seleccionador Mauricio Pochettino antes del entrenamiento:

Al argentino Pochettino y a Estados Unidos se les acaba el tiempo para tomar una decisión sobre Richards. Pueden reemplazar a jugadores lesionados en su lista de 26 futbolistas hasta el jueves.

“Tal vez si fuera la final de la Copa del Mundo, podría jugar, pero la recomendación del área médica es que no juegue”, comentó Pochettino sobre el partido del sábado en el Soldier Field:

Estados Unidos viene de una victoria de 3-2 sobre Senegal el domingo. Después de su duelo con Paraguay, Estados Unidos también tiene partidos del Grupo D contra Australia el 19 de junio y Turquía el 25.

Alemania también disputa su último amistoso antes de debutar en la Copa del Mundo el 14 de junio contra Curazao. Además, tiene partidos del Grupo E contra Costa de Marfil el 20 de junio y Ecuador el 25.

“Vamos a llegar a este partido con muchos jugadores que todavía no han jugado contra ellos, y otros que sí, así que creo que la nueva energía, el nuevo estilo, las nuevas circunstancias generales de cara a una Copa del Mundo, van a ser una gran prueba para nosotros”, señaló McKennie.

Estados Unidos tiene 13 jugadores que estuvieron en la convocatoria de Gregg Berhalter para la Copa del Mundo de 2022, incluidos 11 que tuvieron participación en Qatar. Berhalter fue despedido 10 meses después de iniciar su segundo ciclo como entrenador de Estados Unidos, pero asumió el mando del Fire en octubre de 2024, cuando fue contratado como entrenador principal y director deportivo.

Berhalter tuvo la oportunidad de ponerse al día con su hijo, Sebastian, mediocampista de la selección y con algunos de sus exjugadores, mientras los estadounidenses entrenaban en las instalaciones del Fire.

“Cuando los tuve, eran jóvenes. Eran unos bebés y apenas estaban aprendiendo lo que se necesita para ser un atleta profesional", rememoró Gregg Berhalter. "Y ahora, cuando los veo, son hombres. Tienen hijos. Son adultos y saben exactamente lo que significa mantenerse como profesionales. Y es algo increíble de ver”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP