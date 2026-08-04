americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chourio y Vaughn conectan jonrones, Henderson logra 6.ª victoria y Cerveceros vencen 4-2 a Piratas

MILWAUKEE (AP) — El venezolano Jackson Chourio y Andrew Vaughn conectaron jonrones, Logan Henderson permitió dos carreras en seis entradas para ganar su sexta decisión consecutiva, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron la noche del martes por 4-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Luis Lara (18), de los Cerveceros de Milwaukee, hace un gesto tras conectar un sencillo productor durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el martes 4 de agosto de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Luis Lara (18), de los Cerveceros de Milwaukee, hace un gesto tras conectar un sencillo productor durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Piratas de Pittsburgh, el martes 4 de agosto de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Henderson (6-1), cuya única derrota fue a principios de mayo, permitió cuatro hits, incluidos dos jonrones solitarios, ponchó a ocho y dio una base por bolas.

El venezolano Antonio Senzatela, adquirido de los Rockies el lunes, lanzó una séptima entrada sin carreras con la ayuda de una doble matanza. El dominicano Abner Uribe dejó varados a corredores en las esquinas en la octava y Trevor Megill cerró con una novena perfecta para su 19no salvamento en 21 oportunidades.

Los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, que consiguieron su 70ma victoria —la mayor cifra en las Grandes Ligas—, ganaron ante Pittsburgh apenas por segunda vez en ocho juegos esta temporada.

El dominicano Endy Rodríguez abrió la quinta con su sexto jonrón para acercar a Pittsburgh 3-2.

Kirby Yates, adquirido el lunes de los Angels, lanzó una novena entrada sin carreras por Pittsburgh.

El mánager de los Pirates, Don Kelly, fue expulsado en la quinta entrada por el umpire principal.

Deja tu comentario

Destacados del día

EEUU aumenta sus operaciones de inteligencia en Cuba para elevar la presión sobre el régimen, según POLITICO

EEUU aumenta sus operaciones de inteligencia en Cuba para elevar la presión sobre el régimen, según POLITICO

Ministro de Energía rompe el silencio tras otro colapso del SEN en Cuba: Seguimos adelante con mucho empeño

Ministro de Energía rompe el silencio tras otro colapso del SEN en Cuba: "Seguimos adelante con mucho empeño"

CUBA SUFRE OTRO COLAPSO ELÉCTRICO: una oscilación vuelve a desconectar el Sistema Eléctrico Nacional

CUBA SUFRE OTRO COLAPSO ELÉCTRICO: una oscilación vuelve a desconectar el Sistema Eléctrico Nacional

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de buscar un pretexto para una agresión militar contra Cuba

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de buscar un pretexto para una agresión militar contra Cuba

Muere la actriz cubana Paula Alí a los 90 años, figura histórica del teatro, el cine y la televisión

Muere la actriz cubana Paula Alí a los 90 años, figura histórica del teatro, el cine y la televisión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter