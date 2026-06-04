Choques armados en Mogadiscio antes de una protesta antigubernamental

ARCHIVO - El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, presenta sus respetos en un funeral de Estado para el ex primer ministro de Kenia Raila Odinga en el Estadio Nacional de Nyayo, Kenia, el 17 de octubre de 2025. (AP Foto/Andrew Kasuku, Archivo) AP

En un primer momento no había cifras oficiales de víctimas por la violencia, que motivó llamados a la moderación por parte de Naciones Unidas y Estados Unidos, mientras el gobierno y la oposición se culpaban mutuamente.

Residentes informaron de intensos tiroteos y explosiones cuando los combates estallaron en varios vecindarios el miércoles.

“Oímos disparos de armas pesadas y la gente huía de sus casas. Muchas familias se fueron de la zona buscando lugares más seguros” dijo Abdullahi Mohamed, quien vive en el distrito Howlwadaag de la ciudad.

Líderes opositores afirman que la concentración prevista para el jueves pretendía protestar lo que califican de violaciones constitucionales y los esfuerzos del presidente, Hassan Sheikh Mohamud, por prolongar su mandato. El gobierno ha rechazado esas acusaciones.

La policía de Mogadiscio indicó que la violencia comenzó con “ataques organizados” perpetrados por milicias armadas vinculadas a grupos que persiguen intereses políticos.

“La organización de los incidentes no correspondía a manifestaciones públicas pacíficas, sino a actos armados coordinados que amenazaron directamente la seguridad, el orden y la estabilidad de la capital”, señaló la policía en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad del Estado repelieron ataques contra sus posiciones e iniciaron investigaciones para identificar a los responsables de organizar, financiar y ejecutar la violencia, informó la policía.

Líderes opositores acusaron a las fuerzas de seguridad de atacar residencias vinculadas al ex primer ministro Hassan Ali Khaire y al expresidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.

“Estamos bajo ataque. Por segunda vez en menos de 24 horas, Hassan Sheikh Mohamud ha dirigido fuerzas armadas contra nuestras reuniones pacíficas”, afirmó Khaire en un comunicado.

Según explicó, ancianos de comunidades tradicionales, políticos y líderes comunitarios se encontraban reunidos en la residencia de Khaire cuando ocurrió el ataque.

El gobierno cuestionó esa versión.

La ONU expresó alarma por los enfrentamientos. El secretario general, António Guterres, afirmó que la violencia dejó muertos, civiles heridos y daños a infraestructura crítica.

“El secretario general condena enérgicamente todos los actos de violencia e incitación a la violencia emprendidos para obtener ventaja política”, indicó el comunicado. Guterres también instó a todas las partes a actuar con moderación, proteger a los civiles y resolver las diferencias políticas mediante el diálogo.

Estados Unidos también expresó preocupación por los combates. La embajada de Estados Unidos en Mogadiscio describió la violencia como “temeraria” e instó a los líderes somalíes a buscar una solución pacífica.

“El liderazgo somalí de todas las partes tiene la responsabilidad de preservar la estabilidad y resolver las diferencias por medios pacíficos”, indicó la embajada. “Las acciones que se tomen en las próximas horas y días pueden tener consecuencias duraderas para la seguridad, la unidad y el futuro de Somalia”.

Khaire acusó a Mohamud de desplegar fuerzas de seguridad del Estado contra adversarios políticos y alegó que tropas entrenadas y equipadas por socios internacionales para combatir al grupo extremista Al Shabab habían sido utilizadas contra miembros de la oposición.

Los enfrentamientos subrayan el aumento de las tensiones políticas, ya que las disputas sobre el rumbo electoral y constitucional del país han tensado cada vez más las relaciones entre el gobierno y los líderes opositores. Somalia continúa combatiendo a Al Shabab mientras busca fortalecer las instituciones estatales con el apoyo de socios internacionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP