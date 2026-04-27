Choque de trenes cerca de la capital de Indonesia deja al menos 4 muertos

Soldados del Ejército de Indonesia examinan los daños después de un choque de tren, el martes 28 de abril de 2026, en Bekasi, Indonesia. (AP Foto/Fadlan Syam) AP

Unos 38 pasajeros fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento, indicó la empresa ferroviaria estatal, PT Kereta Api Indonesia, en un comunicado.

El tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek se estrelló contra el vagón trasero de un tren de cercanías que estaba detenido en la estación Bekasi Timur. El vagón era exclusivo para mujeres, una medida habitual para ayudar a evitar el acoso. Los rescatistas intentaban llegar a cinco pasajeras que quedaron atrapadas.

Los 240 pasajeros del tren Argo Bromo Anggrek se encontraban a salvo, señalaron las autoridades.

La policía investiga la causa del accidente, declaró el jefe de la Policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.

Imágenes de la televisión local y videos en redes sociales mostraban a pasajeros desesperados dentro de la estación, mientras decenas de personas llegaban al lugar en busca de noticias sobre sus familiares.

Los accidentes son comunes en la deteriorada red ferroviaria de Indonesia. Dos trenes chocaron en la provincia de Java Occidental en enero de 2024, causando la muerte de al menos cuatro personas.

Un tren de pasajeros embistió a un minibús en Java Occidental en octubre de 2013, dejando al menos 13 muertos. Además, un tren procedente de Yakarta se estrelló contra la parte trasera de otro tren que estaba detenido en una estación de la provincia de Java Central en 2010, cobrando la vida de 36 personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP