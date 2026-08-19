Choque de minibús y camión deja al menos 23 muertos en el sur de Brasil

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Las autoridades indicaron que ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas. La evidencia preliminar sugiere que el camión, que no transportaba ninguna carga, invadió el carril contrario y chocó contra el minibús alrededor de las 3:30 de la mañana, según la policía de carreteras.

El choque ocurrió en una autopista cerca de Ipiranga, una ciudad de 14.000 habitantes en el centro del estado de Paraná y a 560 kilómetros (350 millas) al sur de Sao Paulo.

Las autoridades señalaron que entre los pasajeros del minibús había trabajadores de la salud, pacientes y algunos familiares. El saldo de fallecidos incluye 21 adultos y dos niños.

Horas después, los equipos de emergencia y la policía local seguían trabajando en el lugar. Imágenes de TV Globo muestran el camión estacionado sobre el césped al costado de la carretera y el minibús destrozado, con vidrios rotos y pertenencias de los pasajeros esparcidas en el suelo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP