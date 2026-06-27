Choque de avioneta en rascacielos de Beijing mata al piloto y deja 13 heridos, según autoridades

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Vista de los daños en una fachada de la Torre Citic, también conocida como Torre Zun, en Beijing, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Han Guan Ng) AP

Las autoridades del distrito de Chaoyang, una dinámica zona empresarial, indicaron que una aeronave deportiva ligera biplaza impactó contra un edificio de gran altura a las 5:55 de la tarde del viernes y ocasionó las víctimas.

El breve comunicado en WeChat no identificó el inmueble afectado ni al piloto. El proveedor global de seguimiento de vuelos Flightradar24 señaló el viernes que el avión se estrelló contra la Torre CITIC, también conocida como China Zun, que mide más de 528 metros (1.700 pies), justo al este de una importante vía de circunvalación, en un conjunto de rascacielos.

La Torre CITIC, de 108 pisos y con forma de una antigua vasija china para vino, es uno de los rascacielos más reconocibles de Beijing y el edificio más alto de la capital china.

Por el momento se desconocía la causa del accidente en una ciudad con estrictos controles del espacio aéreo, incluida la reciente prohibición de volar drones. Las autoridades apuntaron que se está investigando lo ocurrido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP