Choque de autobuses deja 5 fallecidos y 16 heridos en una carretera del sur de Perú

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El siniestro ocurrió cerca de las seis de la mañana en el kilómetro 1292 de la Panamericana Sur en la ciudad de Tacna, fronteriza con Chile, cuando dos vehículos de transporte de pasajeros se impactaron frontalmente, confirmó la policía de carreteras a The Associated Press. Las causas del siniestro se investigan.

Irma Montoya, abuela de una de las víctimas, declaró a radio “Uno” que su nieto de 12 años falleció y otra de 8 años se encuentra hospitalizada. Ambos viajaban desde la ciudad de Tacna hacia Sama por vacaciones, dijo.

El director del hospital Hipolito Unanue de Tacna, Eddy Vicente, donde se atendía a los heridos, señaló a la prensa que la mayoría de lesionados están estables, mientras uno hombre de 24 se encuentra en estado de “gravedad” con “fracturas múltiples”

En tanto, el agricultor Agustín Choquecota conductor de la camioneta que transportaba ganado y quien resultó ileso “de milagro” comentó a la estación radial que fue arrastrado por el impacto, cuando uno de los autobuses involucrados quiso adelantar y “se salió del carril”.

Las imágenes transmitidas por el medio dejaron ver la estructura de uno de los autobuses destrozada y dividida en la mitad por el fuerte impacto, mientras socorristas evacuaban a los heridos.

La vigilancia del transporte por carretera en Perú es débil y el auxilio es lento y desorganizado, según expertos que consideran que la solución pasa por una reforma legal. En 2025, se registraron 3.428 muertos producto de accidentes de tránsito, según datos oficiales.

FUENTE: AP